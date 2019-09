Appartiene al gruppo delle statine e può essere somministrata sia da sola che in associazione ad altri farmaci con azione terapeutica analoga, come fenofibrato ed ezetimibe; non a caso, in commercio esistono medicinali che contengono entrambi i principi attivi in associazione.

I medicinali a base di simvastatina possono essere venduti dietro presentazione di ricetta medica ripetibile. Tuttavia, essendo classificati come farmaci di fascia A, se sussistono determinate condizioni, essi possono essere dispensati a carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), anche se talvolta può essere necessario corrispondere un piccolo ticket da parte del paziente.