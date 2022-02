Shatavari e fertilità: benefici e proprietà

Una polvere che favorisce il benessere degli organi riproduttivi femminili. Lo Shatavari , la cosiddetta erba "amica delle donne", è un'erba molto utilizzata nell'Ayurveda soprattutto per il benessere femminile, in quanto agisce in modo efficace e benefico su molti problemi ormonali e legati alla sfera riproduttiva femminile. L' Asparagus racemosus - questo il nome scientifico - è una pianta della famiglia delle Asparagaceae, originaria dell'India, dell'Africa, dell'Australia. E' formata da steli legnosi e foglie simili agli aghi di pino . Nel mese di luglio avviene la fioritura: produce minuti fiori bianchi su steli corti e appuntiti , e in settembre fruttifica , producendo bacche globose di colore viola-nerastro. Cresce da 1 a 2 m di altezza e preferisce mettere radici in terreni ghiaiosi e rocciosi nelle alte pianure pedemontane, a 1.300-1.400 m di altitudine . Nelle sue radici sono concentrate le sue proprietà benefiche efficaci soprattutto nella regolarizzazione del ciclo, e nel passaggio dall'età fertile alla menopausa.

Le radici dello Shatavari, dopo esser state lavorate ed essiccate, vengono utilizzate per il trattamento di numerosi disturbi e problemi legati alla salute femminile. In sintesi, tra le proprietà benefiche, vengono annoverate:

Shatavari: come si assume

Lo Shitavara si trova sotto forma di polvere o compresse. La dose consigliata è di 2 cucchiaini (o 2 capsule) al giorno. La polvere può essere miscelata con acqua, succo di frutta, frullati, centrifugati, latte o bevande vegetali a base di cocco, riso, avena...

Controindicazioni

Lo Shatavari è considerata una pianta che non presenta particolari effetti collaterali. Per i suoi effetti diuretici, sarebbe meglio evitare l'assunzione qualora si stessero già prendendo farmaci o diuretici per patologie renali e/o cardiache in corso. Avvisare il medico per l'assunzione del prodotto. In gravidanza, è meglio consultare il proprio ginecologo: sebbene lo Shavatari sia una pianta pro fertilità ed efficace contro i disturbi legati al ciclo mestruale e della menopausa, durante la gestazione potrebbe creare effetti collaterali essendo un tonico della muscolatura uterina.