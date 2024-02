Tuttavia, nonostante l'efficacia di questo prodotto, in nessun caso esso deve essere considerato come sostituto della classica detersione con acqua e shampoo tradizionale.

Gli ingredienti contenuti in questo particolare tipo di shampoo hanno la funzione di adsorbire il sebo in eccesso, riducendo l'effetto "unto" o "lucido" e donando ai capelli una parvenza di pulito.

Lo shampoo secco è un prodotto cosmetico molto utile per ravvivare la chioma in pochi attimi facendola apparire come appena lavata.

Che cos'è lo shampoo secco?

Lo shampoo secco è un prodotto cosmetico impiegato per detergere i capelli senza l'ausilio di acqua; in altre parole, viene utilizzato per la detersione della chioma a secco.

Shampoo di questo tipo sono reperibili ovunque, dal supermercato alle profumerie.

In funzione delle proprie esigenze o delle proprie preferenze, è possibile scegliere fra due diverse tipologie di shampoo secco: in polvere libera e in spray. Lo shampoo secco in spray è contenuto all'interno di bombolette sotto pressione che sfruttano l'azione di appositi gas compressi per far uscire il prodotto dall'ugello posto in cima al contenitore. Lo shampoo secco in polvere libera, invece, è contenuto in normali recipienti con tappo, generalmente di plastica.

Sicuramente, lo shampoo secco in spray è più pratico da utilizzare rispetto alla polvere libera; tuttavia - a causa della presenza di gas infiammabili e sotto pressione - deve essere conservato in un luogo fresco e al riparo da fonti di calore.

Batiste, shampoo secco

Ideale da utilizzare tra un lavaggio e l'altro, questo shampoo secco al fresco profumo tropicale di cocco è un prezioso aiuto allo styling che conferisce ai capelli un volume e una consistenza formidabili. Dopo averlo spruzzato sulla chioma, basta attendere qualche attimo e spazzolare i capelli, che risultano così rivitalizzati, voluminosi e corposi, il tutto senza utilizzare una goccia d'acqua. La bomboletta spray è giallo tropicale e verde come le palme: ricorda i Caraibi.

Alama

La speciale formula di questo shampoo secco con amido di riso, dalle delicate proprietà emollienti, permette di ravvivare e detergere la chioma senza l'utilizzo dell'acqua: i capelli sono immediatamente puliti e ritrovano il loro naturale volume come appena lavati. Basta spruzzare il prodotto da circa 20 cm dalla chioma, scoprendo le radici, lasciare agire qualche minuto e pettinare bene. Assorbe il sebo in eccesso ed elimina eventuali odori sgradevoli, lasciando sui capelli un profumo fresco e delicato. Non lascia residui.

Schwarzkopf Got2B

Lo shampo secco Schwarzkopf vi permette di rinnovare il votro look tra un lavaggio e l'altro assorbendo il sebo in eccesso e rinfrescando i capelli prolungato l'effertto "capelli puliti". Dona ai capelli una fragranza agrumata che dura tutto il giorno, senza lasciare striature bianche sui capelli.

Per utilizzare il prodotto occorre vaporizzare lo shampoo sulle radici, da una distanza di circa 20 cm e successivamente massaggiare la cute per ditribuire il prodotto ed eliminare gli eccessi.

