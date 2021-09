Per garantire il massimo dell'efficacia, la scelta dello shampoo antiforfora dovrebbe essere effettuata in base al tipo di forfora (grassa o secca) manifestata dall'individuo.

All'interno della formulazione di uno shampoo antiforfora, inoltre, possono rientrare anche altri ingredienti, quali viscosizzanti (servono a rendere lo shampoo più viscoso e per far apparire la consistenza più ricca), conservanti , profumi ed eventualmente coloranti .

La base lavante contenuta in uno shampoo antiforfora deve rispettare determinate caratteristiche; nel dettaglio, deve svolgere una buona azione detergente ma in maniera delicata , in modo tale da non aggredire il cuoio capelluto già messo alla prova dalla presenza della forfora. L'uso di shampoo dall'azione detergente eccessiva, infatti, potrebbe provocare un'ulteriore irritazione del cuoio capelluto con conseguente incremento della produzione di forfora.

Come tutti gli shampoo, anche quello specifico per il trattamento della forfora è costituito da una base lavante composta da una serie di tensioattivi di diversa natura ( anionici , anfoteri ), cui si associano ingredienti attivi utili per contrastare il disturbo del cuoio capelluto in questione.

Tipi di Forfora

Caratteristiche e Tipologie di Forfora

Prima di descrivere caratteristiche e ingredienti attivi degli shampoo antiforfora, è utile sapere cos'è la forfora, quanti tipi ne esistono e quali sono le loro caratteristiche.

La forfora è un disturbo molto comune che interessa il cuoio capelluto, il quale va incontro ad un'abbondante desquamazione.

Questo disturbo colpisce prevalentemente gli uomini, ma si può manifestare anche nelle donne. Le cause di origine non sono state del tutto definite, ma i fattori coinvolti nell'insorgenza della forfora sono multipli. Fra questi, uno dei principali responsabili sembra essere un particolare microorganismo: il Malassezia furfur (o Pityrosporum ovale). Si tratta di un fungo - e, più precisamente, di un lievito - che, in condizioni normali, colonizza il cuoio capelluto di numerosi individui senza causare alcun problema. Tuttavia, se M. furfur inizia a proliferare in maniera eccessiva e incontrollata, può dare origine a vere e proprie infezioni che, a loro volta, possono portare alla comparsa di forfora (per maggiori informazioni in merito, si consiglia la lettura dell'articolo dedicato: Forfora).

In funzione delle caratteristiche delle squame che si staccano dal cuoio capelluto, è possibile distinguere due differenti tipologie di forfora:

Forfora grassa : è caratterizzata da squame spesse aventi consistenza cerosa o pastosa e di colore giallastro (queste ultime caratteristiche sono dovute ad un'eccessiva produzione di sebo). Vista la consistenza, queste squame tendono a restare adese al cuoio capelluto e ai capelli.

: è caratterizzata da squame spesse aventi consistenza cerosa o pastosa e di colore giallastro (queste ultime caratteristiche sono dovute ad un'eccessiva produzione di sebo). Vista la consistenza, queste squame tendono a restare adese al cuoio capelluto e ai capelli. Forfora secca: è caratterizzata da fini squame di piccole dimensioni e di colore bianco-grigiastro. Dal momento che sono leggere e di piccole dimensioni, le squame caratterizzanti la forfora secca tendono a staccarsi e cadere, dando origine al tanto noto quanto antiestetico "effetto neve".

Benché il Malassezia furfur sia coinvolto nella comparsa di entrambe le suddette tipologie di forfora, esso non rappresenta l'unica causa scatenante. Ad ogni modo, questi aspetti non saranno trattati in quest'articolo. Per maggiori informazioni in merito, si rimanda alla lettura degli articoli dedicati.