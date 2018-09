Sfigmomanometro: Cos'è? A Cosa Serve? Tipologie e Modo d'Uso

La pressione arteriosa è un parametro vitale molto importante, poiché sue alterazioni - in difetto o in eccesso - possono dare origine, oppure essere indice, di disturbi molto gravi.

In alcuni casi, possono considerarsi normali valori di pressione sistolica fino a 140 mmHg e valori di pressione diastolica fino a 90 mmHg, tuttavia, se ci si trova in questa situazione è comunque bene informarne prontamente il proprio medico.

Grazie a questo strumento, è possibile ottenere i valori sia della pressione sistolica che della pressione diastolica . La pressione sanguigna è un parametro vitale estremamente importante che, in particolare nei soggetti a rischio, deve essere tenuto sotto controllo allo scopo d individuare tempestivamente la presenza di condizioni potenzialmente pericolose per la vita del paziente.

Generalmente, gli sfigmomanometri elettronici possono essere utilizzati anche dalle persone meno esperte e, per tale motivo, sono gli strumenti maggiormente impiegati per il controllo costante della pressione a livello domestico.

Vista l'origine del nome "sfigmomanometro" e visto il diverso funzionamento degli apparecchi elettronici utilizzati per la determinazione della pressione arteriosa, parlare di "sfigmomanometro elettronico" non è propriamente corretto. Tuttavia, per estensione - anche se in maniera impropria - nel linguaggio comune non è insolito parlare di sfigmomanometri elettronici per indicare tutti quei misuratori di pressione automatici il cui funzionamento è regolato, appunto, da un'unità elettronica.

Come accennato, in commercio si possono reperire differenti tipologie di sfigmomanometro che, tuttavia, possono essere classificate in due grandi gruppi sulla base della modalità di funzionamento. Più nel dettaglio, è possibile distinguere gli sfigmomanometri manuali e analogici dagli sfigmomanometri elettronici che misurano la pressione arteriosa in maniera automatica .

Sfigmomanometro Manuale

Caratteristiche dello Sfigmomanometro Manuale Lo sfigmomanometro manuale è uno strumento il cui utilizzo è interamente manuale e non prevede alcun tipo di componente elettronica. Lo sfigmomanometro manuale viene comunemente utilizzato in ambito clinico e ospedaliero, o comunque da personale sanitario. Tuttavia, se si possiedono le conoscenze necessarie, esso può essere utilizzato anche a livello domestico; in caso contrario, è meglio ricorrere all'utilizzo di strumenti completamente automatizzati. Difatti, per poter effettuare la misurazione della pressione sanguigna sistolica e diastolica con lo sfigmomanometro manuale - come si vedrà di seguito - è necessario saper utilizzare anche il fonendoscopio (o stetoscopio che dir si voglia). Sfigmomanometro a Mercurio Lo sfigmomanometro a mercurio può essere considerato come il capostipite degli sfigmomanometri manuali più moderni.

A onor del vero, questo strumento trova impiego ancora oggi, benché il suo utilizzo non sia raccomandato a causa della tossicità del mercurio e della difficoltà che comporta il suo smaltimento. Lo sfigmomanometro a mercurio è composto di un manicotto di tela che ricopre una camera d'aria collegata ad una pompetta dotata di valvola metallica e alla caratteristica colonnina di mercurio. A fianco di quest'ultima, è presente una scala graduata che riporta i diversi valori pressori espressi in millimetri di mercurio (mmHg). La lettura di tale scala avviene nel medesimo modo con cui si legge la scala del classico termometro a mercurio utilizzato per misurare la temperatura corporea.

Lo sapevi che… Lo sfigmomanometro a mercurio è considerato da molti come lo strumento più preciso per la misurazione della pressione arteriosa.

Sfigmomanometro Aneroide Lo sfigmomanometro aneroide è un tipo di misuratore di pressione manuale privo di mercurio. È anch'esso dotato di un manicotto costituito da una camera d'aria che deve essere gonfiata mediante l'apposita pompetta - dotata di valvola metallica - ad essa collegata.

Al posto della colonnina di mercurio, però, lo sfigmomanometro aneroide possiede un manometro a orologio con ago mobile. Quest'ultimo presenta una scala graduata in millimetri di mercurio (mmHg) ed è collegato tramite tubi di gomma alla pompetta utilizzata per il gonfiaggio del manicotto. Modo d'uso La misura della pressione sanguigna con sfigmomanometro manuale può essere effettuata mediante due differenti metodi: Metodo palpatorio : prevede l'uso del solo sfigmomanometro manuale ma permette la misurazione della sola pressione sistolica . Non verrà preso in considerazione in questo articolo.

: prevede l'uso del solo sfigmomanometro manuale ma permette la misurazione della . Non verrà preso in considerazione in questo articolo. Metodo auscultatorio: prevede l'utilizzo sia dello sfigmomanometro che del fonendoscopio e permette di rilevare sia la pressione sistolica che quella diastolica. È il metodo che verrà preso in considerazione in quest'articolo.

Nota Bene Di seguito verrà brevemente riportata la modalità d'uso dello sfigmomanometro manuale. Per informazioni più dettagliate in merito agli accorgimenti da adottare per effettuare una misurazione della pressione sanguigna corretta si consiglia la lettura dell'articolo dedicato: Come si misura la Pressione?

La modalità d'uso dello sfigmomanometro manuale può essere riassunta nelle seguenti fasi: Infilare il manicotto nel braccio e allacciarlo all'altezza del bicipite, per intenderci, sopra al gomito dal quale è necessario essere distanti qualche centimetro. Il manicotto deve essere di una dimensione adeguata alla circonferenza del braccio del paziente al fine di evitare errori di misurazione (in commercio sono disponibili manicotti di diversa misura che coprono svariati range di circonferenza). Inoltre, si ricorda che il manicotto non deve essere eccessivamente stretto (generalmente, fra il manicotto e il braccio si lascia uno spazio di circa un dito).

Nota Bene Per effettuare una corretta misurazione della pressione, il braccio deve trovarsi alla stessa altezza del cuore. Ecco spiegato il motivo per cui la pressione dovrebbe essere provata sempre in posizione seduta appoggiando l'avambraccio su una superficie piana (come ad esempio un tavolo).

Una volta sistemato il manicotto, è necessario posizionare la campana del fonendoscopio appena sotto di esso, in corrispondenza della piega del braccio, per poter percepire i rumori provenienti dall' arteria brachiale . Naturalmente, prima di procedere con la misurazione è necessario posizionare gli auricolari del fonendoscopio nelle orecchie.

. Naturalmente, prima di procedere con la misurazione è necessario posizionare gli auricolari del fonendoscopio nelle orecchie. Utilizzando la pompetta si procede al gonfiaggio del manicotto che deve proseguire fino a quando non si avvertono più pulsazioni a livello dell'arteria brachiale , segno che il flusso sanguigno è stato interrotto dalla pressione esercitata dal manicotto gonfio. Nel momento in cui non si avvertono più pulsazioni, alcuni consigliano di aumentare ulteriormente la pressione del manicotto di altri 20 mmHg.

che deve proseguire fino a quando , segno che il flusso sanguigno è stato interrotto dalla pressione esercitata dal manicotto gonfio. Nel momento in cui non si avvertono più pulsazioni, alcuni consigliano di aumentare ulteriormente la pressione del manicotto di altri 20 mmHg. Dopodiché, il manicotto deve essere lentamente sgonfiato utilizzando l'apposita valvola presente sulla pompetta. Durante quest'operazione, ad un certo punto si percepirà una sorta di schiocco, segno della ripresa del flusso sanguigno. Nel momento in cui si sente il rumore in questione, è necessario leggere il valore pressorio sulla scala graduata dello sfigmomanometro, determinando in questo modo la pressione sistolica o massima. Man mano che si procede con lo sgonfiaggio, il rumore percepito assumerà il ritmo del battito cardiaco e diminuirà fino a scomparire del tutto. A questo punto, è necessario controllare nuovamente la scala graduata determinando in questo modo il valore della pressione diastolica o minima.

Lo sapevi che… I rumori che si percepiscono con il fonendoscopio durante lo sgonfiaggio del manicotto dello sfigmomanometro prendono il nome di suoni o toni di Korotkoff.