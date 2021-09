Sex toys per uomo: i migliori divisi per tipologia

In commercio esistono oggi diversi tipi di giocattoli sessuali per uomo, spesso dotati di moderne funzionalità hi-tech : si va dagli anelli vibranti , pensati per stimolare sia uomo che donna, ai vibratori per la prostata , che vanno a stimolare il cosiddetto punto L , fino ai classici masturbatori maschili . La fantasia e le preferenze personali sono senza dubbio l'unico valido crirerio di scelta ma attenzione: un occhio di riguardo va sempre prestato alla sicurezza e alla qualità di questi dispositivi che, se non a norma, possono causare problemi alla salute.

Da utilizzare da soli ma anche per aggiungere una nota piccante all' intimità di coppia , i sex toys per uomo sono ormai ampiamente sdoganati e apprezzati da molti.

Anche l'anello vibrante di WeyLove è realizzato in materaile ipoallergenico, privo di lattice , pensato per garantire la massima sicurezza ma anche una buona flessibilità. Il dispositivo si accende tenendo premuto il pulsante per 5 secondi, fino all'accensione della spia, e si regola tramite telecomando: è infatti possibile scegliere tra 9 diverse frequenze di vibrazione. L'anello vibrante di Weylove, inoltre, si ricarica tramite cavo USB (una ricarica completa garantisce un'autonomia di circa tre ore) ed è molto silenzioso.

L'anello vibrante di HDXF è uno dei più apprezzati su Amazon perché realizzato in silicone antibatterico di alta qualità, non tossico, ipoallergenico e dunque sicuro per la pelle . Dotato di 9 diverse modalità di vibrazione, può essere impostato tramite il telecomando e grazie al materiale impermeabile, può essere utilizzato anche in bagno o sotto la doccia ed è facile da pulire. Tra le sue caratteristiche anche un motore super silenzioso, indipendentemente dall'impostazione selezionata.

Anche il vibratore per la prostata di GedKoa è un dispositivo sicuro perché realizzato al 100% in silicone medico ultramorbido. Dotato di 9 diverse frequenze di vibrazione, che vanno dal soft al forte, offre la possibilità di scegliere la velocità di massaggio più adatta a soddisfare il proprio piacere. Anche questo dispositivo si carica tramite cavo USB incluso ed è impermeabile e dunque utilizzabile anche in bagno o in piscina .

Il vibratore per la prostata di WeyLove è uno dei più apprezzati su Amazon. Realizzato in silicone medico di alta qualità, offre 9 diverse modalità di vibrazione da selezionare tramite un semplice pulsante, così da trovare quella che più soddisfa le proprie esigenze. Il dispositivo ha un design impermeabile pensato per essere facilmente pulito con acqua ma anche per essere utilizzato nella vasca da bagno o sotto la doccia. Si ricarica tramite cavo USB e una ricarica completa garantisce circa un'ora e mezza di utilizzo.

Sex toys per uomo: masturbatore maschile

Infine, tra i sex toys per uomo, ci sono anche i classici masturbatori maschili. In commercio ne esistono di diversi, sia per quanto riguarda la forma che le funzionalità a disposizione. In linea di massima, lo scopo di questi accessori, alcuni dei quali disponibili in versione hi-tech, è quella di riprodurre in maniera più o meno realistica la forma della vagina. Ecco alcuni esempi.

Massaggiatore automatico Hitinight

Tra i massaggiatori automatici più venduti su Amazon c'è quello proposto da Hitinight. Rivestito all'interno di morbido silicone inodore, il dispositivo elettrico è dotato di due estremità di diversa dimensione e offre la possibilità di scegliere tra 10 tipi di frequenze di massaggio, da selezionare in modo facile e veloce. Tra le sue caratteristiche anche la funzione caldo, grazie all'estremità da preriscaldare 8-10 minuti prima dell'uso per aumentare il piacere.

Massaggiatore maschile Oralloo

Infine tra i masturbatori maschili che è possibile acquistare su Amazon c'è anche quello prposto da Oralloo. Il dispositivo, che ha una forma simile a quella del precedente, è realizzato all'interno in morbido silicone confortevole, inodore e non tossico. Da utilizzare accompagnato da un lubrificante, si lava facilmente estraendo la parte interna ed è stato apprezzato dagli utenti per la sensazione realistica garantita dal suo utilizzo.

