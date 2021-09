Sex toys per donna: i migliori divisi per tipologia

Vibratore o dildo ? Massaggiatori o palline vaginali ? In commercio esistono ormai tantissimi tipi di giocattoli sessuali. La prima regola è scegliere in base all'utilizzo che se ne intende fare: alcuni infatti sono pensati per la stimolazione del clitoride , altri per quella vaginale . E se forme e dimensioni rientrano esclusivamente nelle preferenze personali, trattandosi di prodotti che vengono utilizzati su parti delicate del corpo, l'unica raccomandazione è quella di scegliere sex toys sicuri in materiali privi di sostanze tossiche e lavabili.

Lungi dall'essere ancora un tabù, i sex toys per donna sono oggi ampiamente diffusi e utilizzati. Il motivo è semplice: da sole o in coppia, possono rappresentare un vero e propria toccasana per l'intimità e per il benessere sessuale.

Tra i vibratori più venduti su Amazon c'è quello del marchio Oliver James . Dotato di testa flessibile e realizzato in morbido silicone, permette di scegliere tra 20 modalità di vibrazione diverse e 8 velocità. Facilmente ricaricabile tramite presa USB, che garantisce una carica della batteria completa in meno di 2 ore, è facile da lavare garzie al materiale impermeabile e anche molto silenzioso. Il prodotto è disponibile in tre colori diversi e viene venduto con la pratica custodia da viaggio inclusa.

Il vibratore è senza dubbio il più classico dei sex toys . Pensato per permettere alle donne di raggiungere l' orgasmo velocemente e facilmente, il suo utilizzo può essere anche considerato un preliminare , usato dalla coppia come gioco sessuale. In commercio ne esistono di diversi tipi: a batteria, ricaricabili e anche con modalità di vibrazione e intensità regolabili. Le forme? Si va dai classici di forma fallica a quelli più compatti. I materiali? Generalmente i vibratori più utilizzati sono in silicone perché più flessibili e maneggevoli.

Tra i dildo più venduti su Amazon c'è quello di EasyToys . Dotato di ventosa sulla base per poter essere posizionato facilmente su qualsiasi superficie rigida piana, consente una stimolazione ottimale senza l'uso delle mani . La superficie scanalata inoltre è pensata per stimolare e per effettuare un massaggio più profondo su tutte le zone erogene . Il dildo di EasyToys, in più, può essere utilizzato anche come sex toys anale.

In commercio è possibile trovarne di diversi: da quelli pensati per riprodurre in maniera realistica la forma e l'aspetto del pene a quelli con design diversi e anche dotati di ventosa.

Che differenza c'è un vibratore e un dildo ? In linea di massima, mentre il primo ha un motore e quindi vibra, il secondo no.

Sex toys per donna: massaggiatori clitoride

Tra i sex toys per donna, sono molto diffusi anche i massaggiatori per clitoride. A differenza dei precedenti, questi accessori sono pensati non per la penetrazione, ma per favorire l'orgasmo clitorideo. Come nel caso dei vibratori, si tratta di piccoli dispositivi a batteria, il cui movimento può essere facilmente regolato.

Oralloo Mini Massaggiatore Wireless Portatile

Il mini massaggiatore Oralloo è tra i più venduti e apprezzati in base alle recensioni di Amazon. Compatto e leggero ma allo stesso tempo potente, ha una batteria a lunga durata che si ricarica tramite cavo USB. Realizzato in morbido silicone, permette di scegliere tra 10 velocità diverse per soddisfare qualsiasi esigenza e può essere utilizzato anche sotto la doccia perché impermeabile. Il formato piccolo e maneggevole lo rende perfetto come giocattolo sessuale da portare con sé