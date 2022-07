Sex toys per donna: i migliori divisi per tipologia

Vibratore o dildo ? Massaggiatori o palline vaginali ? In commercio esistono ormai tantissimi tipi di giocattoli sessuali . La prima regola è scegliere in base all'utilizzo che se ne intende fare: alcuni infatti sono pensati per la stimolazione del clitoride , altri per quella vaginale . E se forme e dimensioni rientrano esclusivamente nelle preferenze personali, trattandosi di prodotti che vengono utilizzati su parti delicate del corpo, l'unica raccomandazione è quella di scegliere sex toys sicuri in materiali privi di sostanze tossiche e lavabili.

Lungi dall'essere ancora un tabù, i sex toys per donna sono oggi ampiamente diffusi e utilizzati. Il motivo è semplice: da sole o in coppia, possono rappresentare un vero e propria toccasana per l'intimità e per il benessere sessuale.

Tra i lubrificanti, molto indicati sia per il piacere personale che in quello di coppia, il bestseller assoluto è questo prodotto di Durex , forse la più celebre tra le aziende del settore della sessualità. Eternal Connection - che è il più gettonato tra i molti prodotti offerti dall'azienda, diversi per profumazione e caratteristiche - è un gel lubrificante a base siliconica, setoso e tiepido al tatto: dona una lubrificazione a lunga durata, per i disturbi intimi associati alla secchezza vaginale. E' adatto anche per facilitare il sesso vaginale, anale e orale, e associabile all'utilizzo di preservativi in lattice di gomma naturale, poliisoprene e poliuretano.

La sfera di Kegel-vibratore Al'Ofa ha lo scopo di soddisfare le donne e i rispettivi partner, migliorando la sessualità. Il vibratore a uovo dotato di telecomando a distanza offre anche un ottimo modo per sperimentare l'esibizionismo, pur essendo discreto. Dieci le modalità di funzionamento, per massaggio e allenamento Kegel, che rafforza i muscoli del pavimento pelvico, per il controllo della vescica. Il prodotto è senza cuciture ed è impermeabile: può essere lavato in acqua senza alcun problema.

La testa sagomata di questo succhia clitoride - prodotto da Satisfyer , azienda vera e propria specialista nel settore dei sex toys - è realizzata in silicone medicale setoso: con le sue onde di pressione accarezza il clitoride. La tecnologia brevettata Air-Pulse crea una stimolazione simultanea mediante onde di pressione e vibrazioni. I 2 motori sono indipendenti, è quindi possibile passare senza interruzioni da onde di pressione e vibrazioni o viceversa. Curvy 3 è completamente impermeabile e funziona con e senza APP Connect. Si consiglia di usare Curvy 3 con un lubrificante a base d'acqua. Prima e dopo l'uso per un'igiene accurata va usato un toy cleaner specifico per prevenire la formazione di batteri.

Il massaggiatore Lovely Wand garantisce una grande potenza in un bellissimo prodotto, che rende i massaggiatori delle precedenti generazioni superflui e antiquati. La pelle in silicone liscia come la seta scivola sul corpo, e il motore molto silenzioso rende questo modello utilizzabile in qualsiasi momento, giorno e notte, senza preoccuparsi dei rumori fastidiosi. Lovely Wand è dotato di 8 velocità e 20 tipi di vibrazione, consentendo così un relax personalizzato e profondo in qualsiasi momento. Allo stesso tempo, la testina imbottita con collo flessibile permette di vivere una meravigliosa esperienza personale.

Questo apprezzatissimo vibratore incorpora efficienti batterie al litio ricaricabili, con numerosi vantaggi rispetto alle vecchie pile stilo utilizzate nei massaggiatori meno avanzati. Le batterie permettono una potenza vibrante superiore, sostenendo al meglio le 8 modalità di vibrazione di serie. Sarà possibile modulare anche il ritmo delle vibrazioni, da una solleticante carezza a un'appagante pulsazione. Hedo M2 è stato progettato in modo da rendere possibile un'ampia gamma di movimenti e angolazioni nell'utilizzo grazie alla soprendente elasticità del silicone adoperato per il rivestimento. Talmente flessibile da poter essere piegato in due! Tutti i prodotti Hedo godono della certificazione europea e sono in linea con la direttiva americana RoHS: sono completamente esenti da ftalati, PVC e altre sostanze potenzialmente nocive.

Discreto e potente, il vibratore portatile Durex Intense Delight è progettato per fornire 5 ore di vibrante piacere. Grazie al sistema soft-touch è studiato per guidare alla scoperta di emozioni e per regalare preliminari più avventurosi e stimolanti. Pratico e comodo da portare con sé, Durex Intense Delight è resistente all'acqua e non contiene ftalati. È studiato per ispirare alla scoperta di emozioni per preliminari avventurosi e stimolanti. Funziona con una pila AAA non inclusa. Durex Intense Delight non è un contraccettivo e svolge solo una funzione stimolante.

Tra i vibratori più venduti su Amazon c'è quello del marchio Oliver James . Dotato di testa flessibile e realizzato in morbido silicone, permette di scegliere tra 20 modalità di vibrazione diverse e 8 velocità. Facilmente ricaricabile tramite presa USB, che garantisce una carica della batteria completa in meno di 2 ore, è facile da lavare garzie al materiale impermeabile e anche molto silenzioso. Il prodotto è disponibile in tre colori diversi e viene venduto con la pratica custodia da viaggio inclusa.

Il vibratore è senza dubbio il più classico dei sex toys . Pensato per permettere alle donne di raggiungere l' orgasmo velocemente e facilmente, il suo utilizzo può essere anche considerato un preliminare , usato dalla coppia come gioco sessuale. In commercio ne esistono di diversi tipi: a batteria, ricaricabili e anche con modalità di vibrazione e intensità regolabili. Le forme? Si va dai classici di forma fallica a quelli più compatti. I materiali? Generalmente i vibratori più utilizzati sono in silicone perché più flessibili e maneggevoli.

Questo dildo, tra i bestseller della categoria su Amazon, è in silicone morbido e sicuro e dotato di una ventosa potente: può quindi essere applicato su qualsiasi superficie liscia, in modo da poterlo utilizzare ovunque e con piena tranquillità. È morbido, resistente agli strappi e alle alte temperature e microporoso. Impermeabile e facile da pulire, è caratterizzato da un design ergonomico curvo che garantisce una forte stimolazione e un maggiore divertimento. Un eccellente giocattolo sessuale per donne e coppie.

In commercio è possibile trovarne di diversi: da quelli pensati per riprodurre in maniera realistica la forma e l'aspetto del pene a quelli con design diversi e anche dotati di ventosa.

Che differenza c'è un vibratore e un dildo ? In linea di massima, mentre il primo ha un motore e quindi vibra, il secondo no.

Sex toys per donna: massaggiatori clitoride

Tra i sex toys per donna, sono molto diffusi anche i massaggiatori per clitoride. A differenza dei precedenti, questi accessori sono pensati non per la penetrazione, ma per favorire l'orgasmo clitorideo. Come nel caso dei vibratori, si tratta di piccoli dispositivi a batteria, il cui movimento può essere facilmente regolato.

Oralloo Mini Massaggiatore Wireless Portatile

Il mini massaggiatore Oralloo è tra i più venduti e apprezzati in base alle recensioni di Amazon. Compatto e leggero ma allo stesso tempo potente, ha una batteria a lunga durata che si ricarica tramite cavo USB. Realizzato in morbido silicone, permette di scegliere tra 10 velocità diverse per soddisfare qualsiasi esigenza e può essere utilizzato anche sotto la doccia perché impermeabile. Il formato piccolo e maneggevole lo rende perfetto come giocattolo sessuale da portare con sé

Satisfyer Sexy Secret

Grazie alla tecnologia Air Pulse, Satisfyer sexy Secret Panty permette alle donne moderne di oggi di decidere in completa autonomia se e come ottenere un orgasmo. Dopo aver posizionato il sex toy sul clitoride, il Satisfyer produce onde di pressione in diversi livelli, che ogni donna può decidere secondo le sue personali esigenze. Discreto e portatile, questo stimolatore è dotato di tecnologia Bluetooth e di telecomando.

Ecco altri massaggiatori per clitoride molto apprezzati tra quelli disponibili su Amazon: