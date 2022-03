Anche se questa semplificazione può portare a credere che si tratti di una leggenda o poco più, il sesso tantrico esiste davvero e rientra nella grande famiglia delle discipline orientali che comprendono anche yoga e meditazione . Si tratta in sostanza di un modo nuovo e molto diverso dallo standard di concepire la sessualità, che secondo gli esperti non servirebbe solo ad aumentare le ore di piacere, ma anche a riaccendere la passione in caso di flessione.

Proprio tale caratteristica consentirebbe di arrivare all' estasi sessuale e di mantenerla per numerose ore.

Il sesso tantrico quindi è a tutti gli effetti una pratica sessuale ma a differenziarlo da tutte le altre note è il suo scopo: mentre nei rapporti tradizionali il traguardo al quale solitamente si ambisce è un orgasmo fisico, in questo caso si parla di orgasmo dell'anima , che secondo chi l'ha provato non avrebbe nulla a che vedere con il primo ma sarebbe molto più profondo e intimo. Chiamato anche orgasmo di valle, deriva dal piacere dell'ascolto di sensazioni come il calore, il profumo, la pelle dell'altro, ancor prima che dalla stimolazione di alcune parti del corpo.

Come si pratica il sesso tantrico

Il sesso tantrico nasce come una filosofia in grado di generare una sensazione di pienezza e intimità durante un rapporto grazie all'uso di specifici gesti e tecniche. Il tantra viene considerato come sesso sacro e nella sua disposizione originale prevede la presenza di un uomo e di una donna, in cui il primo è la manifestazione terrena del Dio Shiva, mentre la donna della Dea Shakti.

La donna svolge il ruolo più attivo e durante i rapporti sessuali ha la responsabilità di trasferire la propria energia fredda all'uomo che la trasforma in energia calda.

Per arrivare a svolgere correttamente una pratica tantrica e beneficare quindi degli effetti positivi è necessario procedere per gradi e fare molto allenamento ma fin da subito ciò che non deve mancare è l'ascolto di se stessi e del o della partner. Di vitale importanza, infatti, è prendere consapevolezza di ogni centimetro del proprio e dell'altrui corpo per capire quale stimolazione, movimento o emozione sia in grado di provocare un piacere profondo.

Fondamentale anche accantonare lo stress, approcciarsi al sesso tantrico liberi da preconcetti e concentrarsi sul respiro perché respirare bene e profondamente aiuta ad amplificare ogni sensazione del sesso.

Se si è alle prime armi, per far sì che entrambe le persone coinvolte si sentano maggiormente a loro agio può essere utile creare un'atmosfera rilassante, accendendo candele e luci soffuse e iniziando a entrare in intimità praticandosi a vicenda un massaggio rilassante.

Tutte queste azioni sono volte a vedere il sesso sotto una luce nuova, che non consideri prioritario il raggiungimento del piacere fisico prioritario ma piuttosto il profondo contatto con se stessi e l'altro.