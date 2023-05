Serotonina e farmaci: quali ne aumentano il segnale e perché?

Quando si parla di serotonina e farmaci si vuol far riferimento a tutti quei medicinali che - attraverso differenti meccanismi d'azione - sono in grado di incrementarne il segnale. Tali farmaci vengono impiegati principalmente per il trattamento di disturbi psichiatrici, quali sono, ad esempio, le differenti forme di depressione. Shutterstock

Serotonina nel SNC: rilascio e come funziona A livello del sistema nervoso centrale (SNC), la serotonina viene sintetizzata all'interno della terminazione nervosa presinaptica, stoccata all'interno di vescicole, quindi liberata nel vallo sinaptico in risposta a determinati stimoli. Una volta rilasciata dai suoi depositi, la serotonina andrà ad interagire con i propri recettori - sia presinaptici che postsinaptici - in modo da espletare la sua funzione. Dopo aver esercitato la propria funzione, la serotonina si lega a specifici recettori (chiamati SERT) responsabili della sua ricaptazione all'interno della terminazione nervosa presinaptica. Qui, una parte di neurotrasmettitore viene recuperato e rientra nelle vescicole, mentre la frazione non recuperata viene degradata da enzimi noti come inibitori delle monoamino ossidasi (IMAO) che catalizzano la deaminazione ossidativa delle monoamine, quale è, per l'appunto, la serotonina.

Depressone e ruolo della Serotonina Per spiegare l'eziologia dei disturbi depressivi sono state messe a punto diverse ipotesi secondo le quali vi sarebbe il coinvolgimento di neurotrasmettitori quali serotonina (o 5-HT), noradrenalina (o NA) e dopamina (o DA). Fra queste ipotesi, ritroviamo la cosiddetta ipotesi monoaminergica. Secondo tale ipotesi, le cause delle patologie depressive sono da ricondurre ad un deficit di serotonina, noradrenalina e dopamina. Non è un caso, quindi, che molti dei farmaci antidepressivi ad oggi disponibili, agiscano proprio incrementando al trasmissione di queste monoamine, inclusa quella serotoninergica. Di contro, gli antidepressivi alterano molto rapidamente le concentrazioni di monoamine, ma l'effetto terapeutico s'instaura solo a distanza di settimane; inoltre, non vi è una proporzione diretta fra la potenza dell'effetto sulla concentrazione extracellulare delle monoamine e l'efficacia antidepressiva. Alla luce di quanto appena detto, perciò, si può intuire come il deficit di serotonina, noradrenalina e dopamina non sia l'unico fattore scatenante la depressione; nonostante ciò, gli antidepressivi più efficaci ancora oggi impiegati agiscono proprio nell'ottica di incrementare i segnali monoaminergici. Per approfondire: Depressione: cos'è e quali sono i sintomi? Cause e come curarla?