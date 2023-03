Per acquistare questi medicinali, è necessario la presentazione di ricetta medica ripetibile (RR); trattandosi di farmaci classificati in fascia A , il loro costo può essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Nel nostro Paese è disponibile in medicinali per uso parenterale (soluzione iniettabile in penna preriempita) e per uso orale (compresse) e aventi nome commerciale Ozempic® e Rybelsus®.

La semaglutide ha dimostrato di essere efficace nel ridurre il peso corporeo in pazienti affetti da obesità e sovrappeso associato a problemi di salute correlati al peso; tuttavia, in Italia, i medicinali che la contengono sono rimborsati e indicati solo per il trattamento dei pazienti affetti da diabete di tipo 2.

Semaglutide e carenza nelle farmacie: cosa sta succedendo?

A inizio marzo 2023, l'AIFA (l'Agenzia Italiana del Farmaco) ha diramato una nota informativa importante in merito alla carenza del medicinale Ozempic® a base di semaglutide in soluzione iniettabile.

Proprio in questo periodo, infatti, si è diffusa la notizia per cui la semaglutide è stata utilizzata per perdere peso da diverse celebrities americane che la definiscono come una "molecola dei sogni" per chi soffre di obesità e sovrappeso.

In realtà, come già detto, in Italia la semaglutide è presente in medicinali approvati e rimborsati solo per l'uso in pazienti affetti da diabete di tipo 2. Nonostante ciò, si sta assistendo ad una carenza del medicinale che, stando a quanto affermato dall'AIFA, potrebbe perdurare per l'intero anno 2023, comportando non pochi problemi per tutti i pazienti diabetici che ne fanno uso e che, quindi, ne hanno una reale necessità.

Da questo problema nasce la nota informativa concordata fra AIFA, EMA (Agenzia Europea per i Medicinali) e la stessa azienda produttrice di Ozempic®, la Novo Nordisk S.p.A, rivolta a tutti gli operatori sanitari con l'intento di informarli in merito all'attuale situazione.

Nel dettaglio, la nota informativa desidera informare medici e operatori sanitari come segue:

"l'aumento della domanda di Ozempic® ha portato a carenze che si prevede continueranno per tutto il 2023. Sebbene la fornitura continui ad aumentare, non è possibile prevedere con certezza quando risulterà sufficiente a soddisfare completamente la domanda attuale.

Una tardiva consapevolezza della situazione di esaurimento delle scorte può comportare l'impossibilità per i pazienti di acquisire le dosi necessarie, con possibili conseguenze cliniche come l'iperglicemia.

La invitiamo ad assicurare che i pazienti che utilizzano Ozempic® siano informati di quanto sopra e che i pazienti, a rischio di esaurimento di Ozempic®, vengano trasferiti in sicurezza ad un altro agonista del GLP-1 o ad altre idonee alternative terapeutiche in base alla Sua valutazione clinica.

Ozempic® è indicato esclusivamente per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito di tipo 2 non adeguatamente controllato in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico. Ogni altro utilizzo, inclusa la gestione del peso, rappresenta un uso off-label e attualmente mette a rischio la disponibilità di Ozempic® per la popolazione indicata."

Oltre al rischio che un utilizzo off-label della semaglutide in soluzione iniettabile porti ad una mancanza del medicinale per coloro che soffrono di diabete di tipo 2 e che ne hanno bisogno per la sua cura, l'uso improprio può avere anche altre conseguenze.

Un utilizzo improprio e senza effettiva necessità terapeutica di un medicinale, infatti, comporta rischi per la salute che possono essere anche molto gravi.

La nota informativa è consultabile dal sito ufficiale dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Cliccando qui, invece, è possibile visualizzarne il testo completo.