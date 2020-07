Generalità La selegilina è un principio attivo appartenente alla classe degli inibitori delle monoammino ossidasi di tipo B (altrimenti conosciute con l'acronimo MAO-B). Più nel dettaglio, la selegilina è un inibitore selettivo e reversibile delle MAO-B.

Grazie alla sua selettività, la selegilina è ampiamente utilizzata nel trattamento del morbo di Parkinson, sia da sola che in associazione alla levodopa. Esempi di Specialità Medicinali Contenenti Selegilina Jumex®

Selecom®

Egibren®

Indicazioni Terapeutiche L'utilizzo della selegilina è indicato per il trattamento di: Morbo di Parkinson;

Parkinsonismi sintomatici;

Sindrome psico-organica primaria.

Avvertenze Prima di iniziare la terapia a base di selegilina, è molto importante informare il medico se: Si soffre di disturbi cardiovascolari quali ipertensione, aritmie o angina pectoris grave;

Si è affetti da psicosi;

Si soffre, o si è sofferto in passato, di ulcera peptica;

Si è affetti da grave disfunzione epatica e/o renale;

Si stanno assumendo altri farmaci attivi sul sistema nervoso centrale;

Ci si deve sottoporre a interventi chirurgici per i quali è necessario il ricorso all'anestesia generale. La selegilina, inoltre, non dovrebbe essere impiegata nei pazienti con meno di 18 anni di età, poiché non esiste alcuna indicazione per l'uso specifico di questo principio attivo in questa categoria di pazienti.

In seguito all'uso di selegilina, potrebbero insorgere effetti collaterali in grado di alterare la capacità di guidare veicoli e/o macchinari; pertanto, tali attività devono essere sospese durante l'assunzione del farmaco.

Infine, è bene ricordare che per chi svolge attività sportiva, l'impiego del farmaco in questione senza necessità terapeutica costituisce doping e - anche se assunto per fini terapeutici - può comunque causare positività ai test anti-doping.

Effetti Collaterali Come qualsiasi altro farmaco, la selegilina può causare effetti collaterali di vario tipo, benché non tutti i pazienti li manifestino. Il tipo di effetti avversi e l'intensità con cui si manifestano possono variare da individuo a individuo, in funzione della sensibilità di ciascun paziente nei confronti dello stesso farmaco.

Di seguito saranno brevemente elencati i principali effetti indesiderati che possono manifestarsi durante la terapia con selegilina. Disturbi del sistema nervoso Durante il trattamento a base di selegilina possono manifestarsi: Cefalee;

Capogiri;

Vertigini. Disturbi psichiatrici La terapia a base di selegilina potrebbe favorire la comparsa di insonnia, disturbi del sonno e alterazioni dell'umore. Disturbi cardiovascolari Durante l'assunzione di selegilina potrebbero manifestarsi bradicardia, tachicardia sopraventricolare e/o ipotensione ortostatica. Altri effetti collaterali Altri effetti indesiderati che potrebbero manifestarsi durante la terapia con selegilina, sono: Reazioni allergiche in individui sensibili;

Nausea;

Alterazione degli esami del sangue svolti per determinare la funzionalità epatica;

Bocca secca;

Reazioni cutanee;

Aumento del desiderio sessuale. Sovradosaggio In caso di assunzione di dosi eccessive di selegilina, potrebbe manifestarsi ipertensione.

Pertanto, nel caso in cui si sospetti un sovradosaggio da selegilina, è bene contattare subito il proprio medico e recarsi nel più vicino pronto soccorso.

Meccanismo d'azione Come accennato, la selegilina è un inibitore delle monoammino ossidasi di tipo B.

Più nel dettaglio, questo principio attivo è in grado di legarsi in maniera selettiva a uno specifico sito d'azione presente nei suddetti enzimi. L'interazione selegilina-enzima provoca un'inibizione di quest'ultimo che, pertanto, non è più in grado di metabolizzare la dopamina, aumentandone quindi la disponibilità e favorendone l'azione.

Il morbo di Parkinson si caratterizza proprio per una ridotta trasmissione dopaminergica a livello delle aree nigrostriatali.

Quando la selegilina viene somministrata in associazione alla levodopa, inoltre, ne prolunga la durata d'azione proprio grazie alla sua capacità di ridurre il metabolismo della dopamina. Per via di questa capacità della selegilina, perciò, è possibile ridurre la dose di levodopa somministrata, contribuendo in questo modo a ridurne gli effetti collaterali, ma senza alterarne l'efficacia terapeutica.

Modalità d'uso e Posologia La selegilina è disponibile in formulazioni farmaceutiche adatte alla somministrazione per via orale sotto forma di compresse e soluzione orale. Trattamento del Morbo di Parkinson e del Parkinsonismo Per il trattamento del morbo di Parkinson e del parkinsonismo, la selegilina è disponibile sotto forma di compresse.

Quando impiegata in monoterapia, la dose di principio attivo abitualmente somministrata è di 10 mg al giorno, da assumersi in un'unica somministrazione al mattino, oppure in due dosi frazionate, una al mattino e una al pomeriggio.

Quando, invece, la selegilina è impiegata in associazione ad altri farmaci per il trattamento del morbo di Parkinson, la dose iniziale abitualmente impiegata è di 5-10 mg al dì, da assumersi in un'unica somministrazione al mattino, oppure da suddividersi in due somministrazioni separate (una al mattino e una al pomeriggio).

Nei pazienti che manifestano acinesia e discinesia, invece, la dose di selegilina consigliata è di 10 mg al giorno. Trattamento della sindrome psico-organica primaria Per il trattamento della sindrome psico-organica primaria, la selegilina è disponibile sia sotto forma di compresse, sia sotto forma di soluzione orale.

La dose abitualmente impiegata è di 10 mg di principio attivo al dì, da assumersi in un'unica somministrazione al mattino.

Gravidanza e Allattamento Viste le indicazioni terapeutiche della selegilina, è improbabile che questo farmaco venga impiegato in pazienti in età fertile.

Ad ogni modo, a causa dei potenziali rischi che potrebbero esserci, l'uso della selegilina in gravidanza è generalmente controindicato.

Non è noto se questo principio attivo venga escreto nel latte materno, pertanto, a scopo precauzionale, anche l'uso del farmaco da parte di madri che allattano al seno è controindicato.