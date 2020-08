Sedie ergonomiche Migliori: 5 modelli top secondo le recensioni Amazon

Ma come si sceglie una buona sedia ergonomica? Solitamente, quando ci si reca nei negozi specializzati, ci si siede, su tutte, provandole per alcuni secondi/minuti per capire quale sia la più comoda, la più adatta al proprio corpo. Oggi, chiediamo consiglio direttamente agli utenti Amazon che già hanno acquistato una sedia ergonomica e ne sono rimasti più che soddisfatti.

Le sedie ergonomiche sono le migliori alleate di chi lavora tante ore al pc. In ufficio - ma sempre più spesso anche a casa - i lavoratori non possono fare a meno di una seduta comoda e che non comporti posture errate con conseguenze per la schiena, la cervicale, la colonna vertebrale.

Femor Sedia da Ufficio Girevole

Femor è la sedia perfetta per lavorare in comodità e sicurezza sia in ufficio che a casa. Questo prodotto offre, infatti, il miglior supporto. L'altezza del sedile, i braccioli e il poggiatesta sono regolabili e consentono ad ogni individuo di trovare la posizione più comoda e corretta per lavorare. Lo schienale ergonomico e il supporto lombare riducono il carico sulla colonna. Il cuscino del sedile tra i punti di forza della sedia Femor, costituito da una spugna da 43 kg/m3, comodo anche per molte ore, realizzato in materiale ignifugo con mesh traspirante.

Dal packaging all'uso, la sedia ergonomica Femor ha soddisfatto in tutto e per tutto gli utenti Amazon. Diversi l'hanno trovato un prodotto di ottima qualità. Bello il materiale, belli i colori, bello l'aspetto estetico, ottimo il sostegno e la comodità. Secondo un utente lo schienale è un po' troppo a "S", secondo un altro la seduta è un po' rigida, ma nel complesso la sedia è stata valutata positivamente, anche per il prezzo conveniente.