Molte persone trascorrono gran parte della propria giornata stando sedute. La posizione che si assume in ufficio o a casa davanti alla scrivania - mentre si lavora, si studia o magari si legge – ma anche davanti alla tv è molto importante perché, se è scorretta, può determinare tutta una serie di problemi e dolori a carico del sistema muscolo-scheletrico, in particolare alla schiena , ma non solo. Proprio per favorire l'adozione di una postura ottimale , l'azienda Moveo ha ideato una sedia ergonomica con appoggio sulle ginocchia , che consente di non caricare la colonna vertebrale e di non farle assumere curvature anomale, garantendo così molti benefici per la salute.

I rischi della posizione seduta

Le persone che trascorrono molto tempo sedute, se non ricorrono ad alcuni accorgimenti, rischiano di andare incontro a diversi problemi, specialmente alla schiena: il corpo, infatti, non è progettato per stare fermo, bensì per muoversi ed essere dinamico. In particolare, la posizione seduta tende a modificare le normali curve della colonna vertebrale, che fisiologicamente è inarcata in avanti; nel dettaglio, riduce o addirittura inverte la lordosi lombare, ossia la curva concava (rientrante) presente nella parte bassa della schiena, e accentua la cifosi dorsale, cioè la curva convessa (incurvato verso l'esterno) presente a livello delle scapole. In questa posizione, inoltre, si verifica un sovraccarico prolungato dei dischi intervertebrali, i cuscinetti posti fra una vertebra e l'altra, che subiscono una compressione innaturale; anche i muscoli ne risentono e possono sviluppare indolenzimenti. Non bisogna dimenticare che, non di rado, si modifica anche la postura del capo, del collo e delle spalle, in genere tutti spostati in avanti. Questo spiega perché le persone che sono costrette a mantenere a lungo la posizione seduta soffrono con una frequenza elevata di disturbi a carico del rachide, come indolenzimento, rigidità, dolori lombari, cervicalgia, contratture muscolari, addirittura ernia, scoliosi e deformità delle vertebre.

La schiena, tuttavia, non è l'unica parte del corpo messa a dura prova dallo stare seduti in modo continuativo e prolungato. Possono subentrare anche disagi e disturbi di altra natura come: cefalea, dolore e alterazioni della sensibilità delle braccia, difficoltà di respirazione, gonfiori e dolori alle gambe, problemi intestinali, problemi di circolazione, male alle anche e/o alle ginocchia.