Lo scovolino è uno strumento per l' igiene orale studiato per ottenere una profonda pulizia tra dente e dente, rimuovendo i depositi di placca dai sottili spazi interdentali dove lo spazzolino normalmente non arriva. Per questo, lo scovolino supporta in modo eccellente l'azione dei classici protagonisti dell'igiene orale : spazzolino, dentifricio e collutorio .

Scovolino o filo interdentale?

Come espresso nel precedente paragrafo, la scelta dello strumento più adatto per pulire gli spazi interdentali dipende dalla struttura dei denti. Il filo interdentale classico si rivela senza dubbio più indicato per rimuovere i rimasugli di cibo incastrati tra fessure interdentali di dimensioni molto strette e ridotte. Lo scovolino, pur esercitando la medesima funzione, si rivela più utile per pulire spazi interdentali ampi. Per svariati motivi (come ad esempio la caduta dei denti), man mano che l'età avanza i denti cominciano a "farsi spazio", creando così ampie fessure interdentali.

Per esempio, in caso di affollamento dentale e denti storti, lo scovolino non è raccomandato perché lo spazio tra dente e dente impedisce allo strumento di eseguire in modo adeguato la propria funzione pulente. In simili circostanze, il filo interdentale potrà rimuovere più agevolmente lo sporco.

Si raccomanda di delegare all'igienista dentale od al proprio dentista di fiducia la scelta dello strumento più adatto per la pulizia interdentale.