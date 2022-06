Scottatura sui Piedi: Cosa Fare?

Quando rivolgersi a un medico e che trattamenti aspettarsi

I metodi descritti fino ad ora possono rivelarsi efficaci in caso di scottature leggere ma se i piedi si presentano eccessivamente gonfi e le ustioni sono di secondo grado o superiori meglio rivolgersi a un medico che sappia mettere in atto procedure più incisive.

I campanelli d'allarme che indicano che sia il caso di contattare uno specialista sono il verificarsi, in concomitanza di gonfiore e scottature, di brividi, febbre superiore a 38°C, pus che trasuda dalle vesciche e vesciche particolarmente estese.

A seguito della visita il medico può suggerire trattamenti diversi in base alla gravità dell'ustione. Le prescrizioni più comuni solitamente sono la somministrazione di liquidi per via endovenosa per il trattamento della disidratazione; l'uso di creme per uso topico da prescrizione per trattare l'irritazione della pelle e di antibiotici e steroidi orali per ridurre la risposta immunitaria del corpo; la cura delle ferite se la formazione di vesciche o l'irritazione della pelle sono significative.

Ma l'eccessiva esposizione al sole non provoca solo scottature, può anche causare, infatti, una condizione nota come eruzione da luce polimorfa o avvelenamento solare. A differenziare le due condizioni il fatto che la scottatura solare sia una reazione locale al sole che colpisce la pelle dove si verifica il danno, mentre l'avvelenamento solare una reazione del sistema immunitario al sole, che solitamente avviene entro poche ore dall'esposizione.

I sintomi di avvelenamento solare sono lesioni simil-eczemiche/squamose, febbre, mal di testa, orticaria, eruzione cutanea pruriginosa e nausea.

Se si verificano questi eventi chiamare un medico che valuti il da farsi. Solitamente vengono prescritti steroidi o altri farmaci immunosoppressori come clorochina o azatioprina che riducono al minimo la risposta immunitaria del corpo per consentire alla pelle di guarire e ridurre i sintomi.