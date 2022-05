Sclerodermia: Cos’è? Sclerosi Sistemica, Sintomi, Cause e Cura

Cause e Fattori di Rischio

La sclerodermia è il risultato di un'esagerata produzione e accumulo di collagene (proteina fibrosa che costituisce i tessuti connettivi). Il motivo all'origine di questa enorme sintesi di collagene non è noto, ma si ritiene che sia implicato il sistema immunitario. In particolare, è probabile che questo reagisca a qualcosa che riconosce come estraneo all'organismo e, come accade in altre malattie autoimmuni, diventa iperattivo, fuori controllo e produce anticorpi rivolti contro l'organismo stesso (autoanticorpi).

Nella sclerodermia, questa reazione autoimmune è diretta, in primo luogo, verso la pelle ed è caratterizzata da una cascata infiammatoria anomala che induce le cellule del tessuto connettivo (fibroblasti) a produrre una quantità eccessiva di collagene. Ciò porta ad un ispessimento (fibrosi) dell'area interessata e al malfunzionamento del microcircolo periferico, con il risultato di una pelle dura, ispessita, lucida, poco elastica. In alcuni casi, questo meccanismo di attacco può dirigersi anche verso gli organi interni come il sistema respiratorio e digerente.

Sclerodermia: quali sono le cause?

Le cause della sclerodermia (localizzata e sistemica) non sono ancora note.

Tuttavia, in entrambe, sono implicati diversi meccanismi fisiopatologici che includono:

Iperattività del sistema immunitario che aggredisce le cellule del corpo, anziché colpire, come avviene normalmente, solo componenti estranei quali, ad esempio, virus e batteri;

che aggredisce le cellule del corpo, anziché colpire, come avviene normalmente, solo componenti estranei quali, ad esempio, virus e batteri; Infiammazione :

: Alterazioni dei vasi sanguigni, in particolare a carico delle cellule dell'endotelio, che formano il rivestimento interno delle piccole arterie e vene ( vasculopatia );

); Aumento della deposizione nei tessuti di collagene, con conseguente irrigidimento e ispessimento delle aree colpite (fibrosi diffusa).

All'eziologia è probabile concorrano anche fattori genetici e ambientali. In particolare, è possibile esista una predisposizione genetica allo sviluppo della malattia, considerato che sono stati osservati casi di sclerodermia nella stessa famiglia. Per quanto riguarda l'ambiente, invece, alcune sostanze, come pesticidi, resine epossidiche o solventi, potrebbero agire da esacerbanti.

Chi è più a rischio?

La sclerodermia è più frequente nelle donne e, in genere, colpisce nella fascia di età compresa tra i 20 a i 50 anni. Sclerodermia localizzata e sclerosi sistemica possono sovrapporsi ad altre malattie reumatiche autoimmuni (es. connettivite mista).