Generalità

La sciatica è l'infiammazione del nervo sciatico.

Anche nota come sciatalgia, la sciatica si caratterizza per una sensazione dolorosa, più o meno intensa, lungo le aree anatomiche percorse dal nervo sciatico.

La causa tipica di questa condizione è la compressione, con effetti irritativi, del nervo sciatico o delle sue radici a livello spinali; alcuni dei possibili fattori responsabili della suddetta compressione sono: l'ernia al disco, la stenosi vertebrale o foraminale, i tumori spinali del tratto lombo-sacrale, la sindrome del piriforme e la gravidanza avanzata.

Spesso, oltre a dolore, la sciatica è responsabile anche di altri sintomi, quali: formicolio, intorpidimento, debolezza muscolare e difficoltà di movimento.

Per una diagnosi corretta di sciatalgia, è spesso sufficiente l'esame fisico associato a un'accurata anamnesi; tuttavia, in alcune particolari situazioni, è possibile che il medico ricorra a indagini più approfondite.

Il trattamento varia in base alla gravità della sciatica: per forme di sciatica più lievi, potrebbe bastare il riposo; per le forme di sciatica moderate e per quelle gravi, invece, è indispensabile l'intervento del medico, che potrebbe prescrivere farmaci, fisioterapia mirata e, in casi estremi, anche un intervento chirurgico.

Nervo Sciatico: un breve richiamo

Il nervo sciatico, o nervo ischiatico, è il più grande e il più lungo nervo del corpo umano. Elemento anatomico pari, esso ha inizio nella parte bassa della schiena e percorre tutto l'arto inferiore, terminando a livello del piede.

Appartenente alla categoria dei nervi misti, il nervo sciatico è una derivazione degli ultimi due nervi spinali lombari (L4 ed L5) e dei primi tre nervi spinali sacrali (S1, S2 ed S3): queste strutture nervose danno vita al nervo ischiatico, unendosi reciprocamente tra loro, circa all'altezza del muscolo piriforme e del gluteo.

Con origine quindi a livello del muscolo piriforme e del gluteo, il nervo sciatico scende lungo la parte posteriore della coscia e, superato il ginocchio, si dirama in varie branche.

Le branche del nervo sciatico si distribuiscono tra la parte posteriore della gamba, la parte anteriore della gamba, il dorso del piede e la pianta del piede.

Grazie alle sue innumerevoli branche, il nervo sciatico garantisce la sensibilità e la motilità degli arti inferiori, in particolare delle gambe. Ciò spiega per quale motivo un infortunio a suo carico possa compromettere seriamente la capacità di deambulare.

