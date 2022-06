Sciatica o Sciatalgia: sintomi, cause del dolore e rimedi

Cos'è Sciatica o Sciatalgia: cosa si intende? Sciatica è il nome della peculiare sensazione dolorosa che può irradiarsi lungo l'intero decorso del nervo sciatico, dalle radici dei vari nervi spinali di quest'ultimo alle sue estremità. Detto in parole più semplici, la sciatica è l'infiammazione del nervo sciatico. Per approfondire: Infiammazione del Nervo Sciatico Sciatica o Sciatalgia: qual è il nome più corretto? Sebbene sciatica sia il termine più impiegato, la denominazione più corretta e appropriata per indicare l'infiammazione del nervo sciatico e la conseguente condizione dolorosa è sciatalgia (dove "sciat-" fa riferimento al nervo sciatico e "-algia" al dolore).

Sintomi e Complicazioni Dove fa male con la Sciatica? Shutterstock La sciatica si caratterizza sempre, fin dagli esordi, per una spiacevole percezione di dolore sulla parte bassa della schiena, sui glutei e/o lungo la gamba fino al piede (ossia il percorso anatomico seguito dal nervo sciatico). L'intensità e la persistenza di tale dolore variano in base alla causa scatenante.

In alcuni pazienti, il dolore sciatico può essere bruciante, acuto, penetrante e inarrestabile; in altri, invece, può essere lieve per la maggior parte del tempo e acutizzarsi solo in determinate circostanze, producendo qualcosa di molto simile a fastidiose scosse elettriche. In molti malati, la sensazione dolorosa si manifesta con più ferocia dopo sforzi, colpi di tosse o starnuti; secondo alcune testimonianze cliniche, ad aumentarne l'intensità dolorosa potrebbero concorrere anche lo stress, l'ansia e le tensioni della vita quotidiana o lavorativa. In genere, il dolore caratteristico della sciatica tende a comparire in una sola metà del corpo (sciatica monolaterale); tuttavia, non mancano i casi in cui la sciatica si presenta in entrambi i lati (sciatica bilaterale). Quando, nelle sciatica, il dolore si irradia dalla zona lombare della schiena a uno dei due arti, si parla anche di lombosciatalgia. Sciatalgia: altri Sintomi tipici Nel stesso arto inferiore in cui causa dolore, la sciatica può provocare anche: formicolio, debolezza muscolare, intorpidimento paragonabile a un'alterazione della sensibilità cutanea e difficoltà di controllo motorio.

In genere, è raro che il dolore e i sopraccitati sintomi localizzino tutti nello stesso punto: più spesso, infatti, i pazienti avvertono la sensazione dolorosa in un punto (es: gluteo), il formicolio in un altro (es: coscia), la debolezza muscolare in un altro ancora (es: gamba) e così via. Complicazioni della Sciatica In presenza di una grave compressione o di una grave lesione del nervo sciatico e in assenza di adeguati trattamenti, la sciatica può comportare diverse complicanze, tra cui: Zoppia ;

; Perdita di controllo degli sfinteri anale e viscerale ;

; Totale assenza di sensibilità nell'arto inferiore interessato ;

; Intenso senso di debolezza lungo l'arto inferiore coinvolto. Quando rivolgersi al medico? La sciatica merita le attenzioni del medico quando: I sintomi tendono a peggiorare, anziché migliorare;

Il paziente ha avvertito un improvviso peggioramento della sintomatologia, con un forte acutizzarsi del dolore alla schiena, del formicolo e/o del senso di debolezza muscolare;

Il paziente ha sviluppato la sintomatologia dopo un violento impatto, per esempio dopo un incidente automobilistico;

Il paziente ha scarso controllo delle funzioni intestinali (perdita di controllo dello sfintere anale) e delle funzioni vescicali (perdita di controllo dello sfintere vescicale). Riepilogo del tipico quadro clinico del paziente affetto da sciatica: Compromissione della naturale capacità di movimento;

Dolore acuto, bruciante, penetrante e inarrestabile;

Dolore “elettrico”;

Dolore circoscritto in una precisa zona dell'arto inferiore (es: polpaccio, natica o ginocchio) o dolore irradiato dalla zona lombare fino al piede;

Indebolimento muscolare dell'arto inferiore coinvolto;

Intorpidimento/formicolio alla gamba dell'arto inferiore interessato;

Progressiva acutizzazione del dolore;

Sensazione di aghi che pungono la pelle dell'arto inferiore interessato.

Diagnosi Come si fa a capire se si ha la Sciatica? Molto spesso, per formulare una diagnosi corretta di sciatica, è sufficiente l'esame fisico (o esame obiettivo), associato a una scrupolosa anamnesi (o esame della storia clinica) del paziente. Da queste analisi, infatti, emerge con estrema facilità il quadro clinico tipico degli episodi di sciatalgia: dolore, intorpidimento, formicolio, debolezza muscolare ecc. Detto questo, occorre precisare che i medici, anche quando la diagnosi è ovvia, tendono comunque a prescrivere test diagnostici più approfonditi, con l'intento di risalire alle precise cause scatenanti. Del resto, come si è analizzato in precedenza, la sciatica è una condizione che può derivare dalla presenza di differenti patologie: sapere quale di queste patologie è il fattore causale responsabile è fondamentale per pianificare una cura adeguata. Che Esami si fanno per la Sciatica? Gli esami di laboratorio e i test strumentali aiutano il medico a stabilire le cause del dolore sciatico; in particolare, tra queste indagini figurano: Esami del sangue (anche se raramente, questi potrebbero includere VES e test della proteina C reattiva);

(anche se raramente, questi potrebbero includere VES e test della proteina C reattiva); Raggi X alla colonna vertebrale . Rappresentano l'esame radiologico preliminare per capire lo stato di salute generale della colonna vertebrale. In situazioni lampanti, questo esame può bastare alla scoperta dei fattori causali;

. Rappresentano l'esame radiologico preliminare per capire lo stato di salute generale della colonna vertebrale. In situazioni lampanti, questo esame può bastare alla scoperta dei fattori causali; Risonanza magnetica lombo-sacrale . Permette di individuare abbastanza agevolmente condizioni come: tumori spinali, stenosi vertebrali, stenosi foraminali, spondilolistesi ecc.;

. Permette di individuare abbastanza agevolmente condizioni come: tumori spinali, stenosi vertebrali, stenosi foraminali, spondilolistesi ecc.; TAC alla colonna vertebrale .È un esame radiografico molto più dettagliato dei semplici raggi X. Rappresenta un'alternativa o, talvolta, un test complementare alla risonanza magnetica;

.È un esame radiografico molto più dettagliato dei semplici raggi X. Rappresenta un'alternativa o, talvolta, un test complementare alla risonanza magnetica; Elettromiografia. Analizzando il flusso degli impulsi nervosi lungo il nervo sciatico, permette di valutare l'attività motoria di quest'ultimo (ossia qual è la qualità del controllo dei muscoli).

È tra gli esami più importanti nell'individuazione della compressione dovuta a un'ernia del disco e di quella indotta da una stenosi vertebrale o foraminale.

Terapia Come Curare la Sciatica La sciatica si presenta in modo diverso da paziente a paziente: in alcune persone, il dolore e gli altri sintomi sono lievi e tendono a migliorare con il riposo; in altre, invece, sono intensi, persistenti e debilitanti. Dipendente dalle cause, questa variabilità influenza il trattamento. In presenza di una sintomatologia lieve, i medici ritengono sufficienti un po' riposo (in particolare l'astensione dalle attività che evocano più dolore), l'applicazione di impacchi caldi e/o freddi sulla zona dolente, l'assunzione al bisogno di un antidolorifico da banco (un FANS) e, se si hanno conoscenza a riguardo, esercizi di stretching e mobilità mirati ad alleggerire la compressione dello sciatico. Viceversa, se i sintomi sono intensi e debilitanti, serve una vera e propria terapia, che, a seconda delle circostanze, potrebbe comprendere: fisioterapia, uso di farmaci antidolorifici più potenti dei comuni FANS e, in casi estremi, perfino la chirurgia. Farmaci per la Sciatica Tra i possibili farmaci somministrati in caso di sciatica, rientrano: Antinfiammatori del tipo FANS (Farmaci Antinfiammatori Non-Steroidei), come per esempio l'ibuprofene.

(Farmaci Antinfiammatori Non-Steroidei), come per esempio l'ibuprofene. Miorilassanti , come per esempio il Muscoril.

, come per esempio il Muscoril. Antidepressivi triciclici o, in alternativa, gli anticonvulsivanti . Indicati solitamente per altri scopi (rispettivamente, depressione ed epilessia), questi medicinali hanno dimostrato una certa efficacia anche sul dolore da neuropatia periferica (o dolore neuropatico)

o, in alternativa, gli . Indicati solitamente per altri scopi (rispettivamente, depressione ed epilessia), questi medicinali hanno dimostrato una certa efficacia anche sul dolore da neuropatia periferica (o dolore neuropatico) Corticosteroidi a somministrazione endovenosa. Sono antinfiammatori molto potenti, che i medici preferiscono utilizzare soltanto in casi estremi, a causa dei loro gravi effetti collaterali. Sciatica e Fisioterapia Shutterstock Il trattamento fisioterapico per la sciatalgia consiste in un programma riabilitativo di esercizi, che aiutano il paziente a correggere e migliorare la postura, a rinforzare la muscolatura della schiena e ad aumentare la flessibilità del tronco e del rachide.

L'obiettivo finale è favorire la decompressione del nervo sciatico. Quando si opera il Nervo Sciatico? L'intervento chirurgico è riservato ai casi di sciatica più gravi e che non migliorano con i sopraccitati trattamenti o che non possono trarvi giovamento (es: tumori spinali) Le operazioni chirurgiche di sciatica sono assai delicate – per questo i medici vi ricorrono soltanto se strettamente necessario – e consistono nel liberare i nervi spinali che costituiscono il nervo sciatico da ciò che ne causa la compressione. Come anticipato, i tumori spinali sono senza dubbio uno dei principali motivi di ricorso alla chirurgia; seguono le forme più severe di ernia del disco e di stenosi vertebrale. Come Sfiammare il Nervo Sciatico: Consigli e Rimedi Casalinghi Gli esperti in materia di sciatica consigliano di osservare un breve periodo di riposo da tutte le attività più "pesanti" e da quelle sportive, ma di non esagerare, perché l'inattività fisica protratta è spesso associata a un peggioramento della sintomatologia. Inoltre, ritengono particolarmente utili: L'applicazione di impacchi freddi , alternativi a impacchi caldi , a livello della o delle zone dolenti.

, alternativi a , a livello della o delle zone dolenti. L'allungamento muscolare quotidiano, ossia il cosiddetto stretching. Esistono degli esercizi per l'allungamento della schiena, capaci di alleviare efficacemente la compressione a carico del nervo sciatico. Terapie alternative Per la cura della sciatica, sono disponibili anche terapie alternative, quali osteopatia, chiropratica e ultrasuono-terapia.

Prognosi In genere, la sciatica dipende da cause la cui prognosi è benevola. I segnali che la condizione deve preoccupare sono stati ampiamente descritti nella sezione "quando rivolgersi al medico". Quanto può durare il Dolore al Nervo Sciatico? La sciatica può durare diverso tempo, anche quando la causa è benigna; per esempio, alcune forme benevole di sciatalgia migliorano nella sintomatologia soltanto dopo 30-60 giorni.