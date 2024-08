Sciatica in gravidanza: cos'è? Cause e rimedi per alleviarla

La sciatica (conosciuta anche come sciatalgia o ischialgia ) è una nevralgia del nervo sciatico che si manifesta come un intenso dolore localizzato a livello della zona lombare e della gamba.

La sciatica può manifestarsi durante gli ultimi mesi di gestazione per diverse cause:

Sintomi sciatica in gravidanza

Come riconoscere la sciatica in gravidanza?

La sciatica può manifestarsi in qualsiasi momento della gestazione, ma si presenta più comunemente durante la gravidanza avanzata, verso il quinto-sesto mese. Il disturbo tende, poi, a intensificarsi gradualmente, mano a mano che la gestazione procede.

In alcuni casi, il dolore nella parte bassa della schiena può cominciare da 8 a 12 settimane dall'inizio della gravidanza.

Generalmente, la sciatica si manifesta con dolore nella parte bassa della schiena (zona lombare) e coinvolge soltanto una delle due gambe (sia nella parte posteriore della coscia, sia verso lo stinco; può estendersi alle ossa del bacino o irradiarsi fino al piede).

In qualche caso, il disturbo può localizzarsi in altre regioni limitrofe (ad esempio, la zona della natica) oppure può colpire soltanto la pianta del piede, il polpaccio o il tallone. Il dolore alla schiena può essere pungente e accompagnato da bruciore.

Altri sintomi connessi al dolore sono:

Nelle donne in gravidanza, la sciatica può essere di diversa intensità: in alcuni casi, il dolore è lieve, ma continuo; altre volte, si alternano momenti in cui il mal di schiena è molto acuto a quelli in cui il dolore tende a sparire.