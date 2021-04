Nessuna persona ha una schiena perfettamente diritta. La colonna vertebrale , infatti, è leggermente curva verso l'interno nella zona cervicale (collo) e nella zona lombare (parte bassa della schiena). Tuttavia, in alcuni casi le naturali curvature del rachide sono accentuate, il petto e lo stomaco possono cioè essere spinti eccessivamente in avanti e i glutei all'infuori. Si tratta di una situazione non ideale. La schiena inarcata , infatti, può causare dolori e problemi di equilibrio e instabilità. Ma esistono alcuni esercizi in grado di migliorare la situazione. Attenzione, però: prima di eseguirli, è importante rivolgersi al proprio medico per indagare meglio e capire quale è la strada migliore da seguire nel proprio specifico caso.

Quando si parla di schiena inarcata

Normalmente, la colonna vertebrale è allineata con la testa e gli arti. Idealmente, dovrebbe esserci una linea retta che parte dal centro della testa e scende fino al centro dei talloni. Un buon allineamento della colonna vertebrale permette alla persona di stare in posizione eretta, muoversi in modo flessibile e non essere soggetta a dolori.

Al contrario, una schiena inarcata può disallineare tutto il corpo e causare dolori o problemi di equilibrio. Se si adottano posture scorrette l'arco dorsale può accentuarsi: in termini medici, questa condizione è chiamata iperlordosi e talvolta semplicemente lordosi.

Inarcare deliberatamente la schiena per periodi di tempo prolungati non è una buona idea. Nel lungo periodo, infatti, possono subentrare perdita muscolare e dolore, non solo ai muscoli della schiena ma anche delle gambe. Inarcare brevemente la schiena, per esempio durante alcune posizioni yoga, invece, non avrà conseguenze negative. Anzi, per migliorare il mal di schiena, praticare Yoga può essere molto indicato.

Alcuni sollevatori di pesi inarcano deliberatamente la schiena mentre eseguono uno squat con bilanciere. Secondo gli studi, però, è meglio mantenere la schiena neutra durante gli squat, in una posizione naturale e leggermente curva, per non esercitare una compressione sulla colonna vertebrale.