Difatti, in funzione del tipo di massaggio svolto e del motivo per cui si decide di ricorrervi, è possibile utilizzare oli da massaggio di diverso tipo.

In caso di dubbi in merito alla scelta dell'olio da massaggio, potrebbe rivelarsi utile chiedere aiuto a persone che conoscono a fondo questo tipo di prodotti (ad esempio, massaggiatori, rivenditori specializzati, ecc.).

Per i massaggi realizzati a livello casalingo, invece, è possibile scegliere fra le diverse tipologie "commerciali" vendute nelle profumerie, nei centri benessere , nei centri estetici o in negozi specializzati, così come è possibile ricorrere all'auto-produzione di oli da massaggio fai da te.

Generalmente, quando ci si rivolge a centri specializzati per l'esecuzione di massaggi, siano essi estetici o terapeutici, il giusto olio da massaggio viene scelto dall'operatore in funzione dello scopo che si vuole raggiungere con questo tipo di trattamento (ad esempio, massaggio rilassante, energizzante, drenante , ecc.), o in funzione del tipo di disturbo che si necessita trattare, a seconda dei casi.

Realizzare un olio da massaggio

Come realizzare oli da massaggio fai da te

Il metodo più semplice per realizzare un olio a massaggio fai da te consiste nel miscelare un olio vegetale (che costituirà, quindi, la matrice oleosa) con oleoliti od oli essenziali. Questi prodotti vengono utilizzati sia per i potenziali effetti che sono in grado di esercitare una volta applicati sulla pelle, sia per fini aromaterapici. Ricordiamo, tuttavia, che gli oli essenziali sono composti molto concentrati che non andrebbero mai utilizzati puri sulla cute poiché in grado di irritarla.

Generalmente, per la preparazione di un olio da massaggio fai da te, si consiglia di utilizzare al massimo 30-40 gocce di essenza per 100 ml di olio vegetale.

Anche in questo caso, per scegliere gli ingredienti giusti, è necessario orientare la propria scelta in funzione dei benefici che si vorrebbe ottenere, naturalmente, tenendo conto delle proprie preferenze, del proprio tipo di pelle e dell'eventuale presenza di allergie (gli oli essenziali sono prodotti dotati di un certo potere allergizzante, il cui impiego non andrebbe fatto con leggerezza).

Volendo, è altresì possibile utilizzare gli oli vegetali puri come dei veri e propri oli da massaggio, sfruttando le loro molteplici proprietà. Ad esempio, sono oli particolarmente utilizzati per effettuare massaggi sia puri che come matrici oleose:

Esempi di oli da massaggio fai da te

Di seguito verranno riportati alcuni esempi di oli da massaggio che si possono realizzare miscelando un olio vegetale con essenze di diverso tipo, in funzione dell'effetto che si vuole ottenere. Tuttavia, per correttezza di informazione, è opportuno ricordare che la preparazione fai da te di prodotti cosmetici a livello casalingo è una pratica generalmente sconsigliabile.

Ricordiamo nuovamente che, anche se si decide di utilizzare più di un olio essenziale, la quantità totale non deve superare la dose massima di gocce di essenza per 100 ml di olio vegetale.