Scaldapiedi elettrico Lo scaldapiedi elettrico è un gadget piacevoli per le serate più fredde. Proprio come una piccola stufetta elettrica, lo scaldapiedi si sistema sulle estremità del corpo per approfittare di una piacevole temperatura. Ne esistono differenti tipologie: ci sono scaldapiedi in cui si può infilare tutto il piede all'interno (e infatti in quel caso bisogna fare attenzione anche alla misura al momento dell'acquisto), altri che sono delle semplicissime ma efficaci pedane, dei cuscini pensati per i piedi, fino ad arrivare a quelle che sono a tutti gli effetti delle pantofole riscaldanti. E' un gadget molto simpatico e si presta ad essere trasformato in un bel regalo natalizio!

Scaldapiedi Riscaldamento Elettrico Lo scaldapiedi FWS di Medisana è un prodotto elettrico che riscalda a 3 diversi livelli di temperatura i piedi. E' facilmente regolabile ed è caratterizzato da un interno morbido e traspirante. Il morbido e soffice rivestimento interno dello scaldapiedi FWS può anche essere facilmente rimosso e lavato in lavatrice. Si tratta di uno scaldapiedi spazioso, comodo fino ad una taglia 46. Il tessuto con cui è realizzato è conforme all'Öko-Tex Standard 100, un sistema di controllo indipendente per le materie prime tessili, i prodotti intermedi e finali di tutte le fasi di lavorazione. Gli utenti lo consigliano, anche per chi lavora in smartworking. "Finalmente non ho più i piedi congelati", scrive qualcuno. Secondo altri potrebbe scaldare di più. Medisana FWS Scaldapiedi Riscaldamento Elettrico dei Piedi, 3 Livelli di Temperatura, Spegnimento Automatico, Protezione da Surriscaldamento, Fodera Lavabile, per Calzature Fino al 46 € 24,99 € 49,95 -50% Vedi l'offerta

Tappetino riscaldante scaldapiedi Bweele è un tappetino riscaldante scaldapiedi, realizzato in cristallo di carbonio premium. Il design in legno dà la sensazione di mettere i piedi su un vero pavimento. Il materiale crea un isolamento eccellente, è sicuro, resistente ai graffi, non emana radiazioni. Basta togliere le scarpe e mettere i piedi sul tappetino per trovare beneficio. Da provare sia a a casa che al lavoro, mantiene i piedi e le dita dei piedi caldi e comodi. Chi ha acquistato Bweele tappetino riscaldante lo ha trovato un efficiente scaldapiedi e un'ottima idea regalo per colleghi, amici e parenti. Bweele Tappetino riscaldante, scaldapiedi Elettrico Tappetino riscaldante Tappetino riscaldante Termico Tappetino riscaldato riscaldato per tappeti € 22,89 Vedi l'offerta