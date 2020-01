Scaldamani: cos'è e come si usa Mai sentito parlare di scaldamani? Questo oggetto tascabile è perfetto quando si ha la necessità di scaldare le mani in situazioni in cui normalmente sarebbe difficile, se non impossibile. Lo scaldamani, infatti, è un piccolo strumento in grado di generare calore, di fatto riscaldando immediatamente le mani o altre parti del corpo. Si tratta di un dispositivo che può essere elettrico, usb o a soluzione supersatura, sempre più acquistato da chi pratica sport, lavora o passa molto tempo al freddo, senza possibilità di scaldarsi. E' un gadget molto amato dai più freddolosi, ma anche da chi cerca il comfort in ogni momento, da chi è abituato o vorrebbe sperimentare soluzioni come lo scaldaletto o coperta termica. Scopriamo insieme come funzionano gli scaldamani e quali sono i migliori da acquistare.