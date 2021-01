Iniziamo subito col dire che esistono differenti tipologie di prodotti sbiancanti per denti, che esercitano il proprio effetto "whitening" secondo diverse modalità. Tali prodotti possono essere suddivisi sostanzialmente in due grandi gruppi: gli sbiancanti professionali e gli sbiancanti fai da te o casalinghi, che comprendono un vasto insieme di prodotti e rimedi naturali.

Il sorriso impeccabile e i denti bianchi e sani sono due canoni estetici tanto apprezzati quanto ambiti. Tuttavia, sebbene siano spesso reclamizzati come prodotti "miracolosi", gli sbiancanti dentali non conferiscono sempre l'effetto candore tanto desiderato.

I prodotti sbiancanti per denti sono largamente richiesti dai consumatori per togliere le macchie dai denti e renderli più bianchi e appariscenti.

Il costo di questi trattamenti è certamente più elevato rispetto a quello dei rimedi naturali o dei trattamenti casalinghi, tuttavia, il risultato è nettamente superiore. Difatti, una seduta di bleaching dal dentista lascia (letteralmente) il segno : i denti appaiono evidentemente più lucidi, bianchi e brillanti. L'effetto-candore esercitato dai prodotti sbiancanti professionali è comunque temporaneo. In genere, la durata dello sbiancamento professionale non supera i 2 anni. A tale proposito, per prolungare l'effetto sbiancante sui denti, è indispensabile la corretta igiene dentale e la correzione di abitudini comportamentali scorrette (es. fumare , bere molti caffè o sostanze contenenti caffeina e masticare liquirizia o tabacco).

Un altro prodotto sbiancante per denti utilizzato in ambito professionale è il bicarbonato di sodio . Questa tecnica - nota come air-polishing - sfrutta l'azione pulente di uno spray di aria, acqua e bicarbonato di sodio che, indirizzato sulla superficie dei denti con una certa pressione , lucida e sbianca la dentatura mediante un'azione abrasiva superficiale ed anti- placca .

In questa categoria, il prodotto sbiancante dentale per eccellenza è un gel a base di perossido di idrogeno (al 35-38%). Il costo elevato di questo tipo di sbiancamento dentale (bleaching) - variabile dai 300 ai 600 € - costituisce un limite importante per sottoporsi al trattamento. L'effetto sbiancante dei prodotti utilizzati in una seduta di bleaching è comunque sorprendente.

Gli sbiancanti professionali sono utilizzati esclusivamente dal dentista. Si tratta di agenti sbiancanti chimici ad alta concentrazione, potenziati da specifiche lampade che ne favoriscono l'azione in profondità (es. lampade laser per sbiancare i denti ).

Sbiancanti Fai da Te

Prodotti e rimedi naturali per lo Sbiancamento dei Denti casalingo

Gli sbiancanti fai da te hanno un costo chiaramente più contenuto rispetto alle sostanze sbiancanti professionali, ma la loro efficacia è più ridotta. Di seguito, sono riportati i prodotti sbiancanti tradizionali più utilizzati.

Stripes (striscette adesive)

Le striscette adesive sono formulate con prodotti chimici sbiancanti. Devono essere fatte aderire ai denti per 30 minuti, due volte al giorno.

La durata del trattamento è di 2 settimane e presentano i seguenti vantaggi:

Basso rischio di ipersensibilità dentinale.

Efficacia "sbiancante" immediata medio-bassa.

Effetti visibili nel lungo termine.

Perossido di carbammide (gel)

Questo prodotto, benché possa essere impiegato direttamente dal paziente, dovrebbe essere utilizzato solo se prescritto dal dentista.

L'efficacia sbiancante è elevata, paragonabile allo sbiancamento professionale.

Il perossido di carbammide deve essere applicato sui denti tramite apposite mascherine personalizzate in silicone morbido (che riproducono perfettamente l'arcata dentaria del paziente).

Questo prodotto sbiancante va applicato per un periodo di tempo variabile da 30 minuti a 4 ore, una volta al giorno per 7 giorni.

Dentifrici abrasivi

In verità, l'efficacia di questi prodotti è scarsa, poiché l'azione sbiancante si limita alla rimozione delle macchie dentali di superficie. Inoltre, un utilizzo smodato di questi prodotti sbiancanti può usurare lo smalto dentale, fino a favorire la formazione di denti gialli.

Come se ciò non bastasse, i dentifrici abrasivi possono aumentare il rischio di ipersensibilità dentale, carie e pulpite.

Penna sbiancante per denti

Le sostanze sbiancanti utilizzate all'interno di queste penne sono perossido di carbammide o perossido di urea. Alcune penne sbiancanti, inoltre, sono formulate con lichene artico, idrossiapatite e cloruro di potassio (indicate per i denti sensibili).

L'effetto sbiancante è visibile dopo un paio di giorni e il trattamento dura all'incirca due settimane.

Lo sbiancamento è indolore e, se utilizzate correttamente, le penne sbiancanti non danneggiano lo smalto.

Kit per lo sbiancamento dei denti con luce LED

In commercio sono attualmente reperibili particolari kit per lo sbiancamento dei denti con LED da effettuare in ambito casalingo.

Tali kit si compongono di uno strumento in grado di emettere luce LED dotato di un'apposita mascherina che deve essere infilata in bocca e di uno o più gel sbiancanti.

L'utilizzo di questi kit è semplice: il gel sbiancante deve essere posto sulla mascherina dello strumento che, in seguito, dovrà essere infilato in bocca, avendo cura di far aderire a tutti i denti sia la mascherina che il gel. Dopodiché, la lampada LED dello strumento deve essere attivata mediante l'apposito pulsante. La luce LED rimane accesa per un determinato intervallo di tempo (generalmente, dai 2-3 fino ai 10 minuti a seconda del tipo di apparecchio utilizzato), al termine del quale il dispositivo dovrà essere estratto dalla bocca.

Prima di risciacquare la bocca con abbondante acqua, il gel va lasciato in posa sui denti altri 5-10 minuti in modo che possa esplicare del tutto la sua azione sbiancante (l'intervallo di tempo è solitamente specificato dal produttore).

In funzione del kit utilizzato, la procedura dovrà essere ripetuta due o tre volte al dì per almeno quattordici giorni.

Questo tipo di prodotto sbiancante, a detta di molti, permette di ottenere un risultato ottimale (secondo alcuni, addirittura paragonabile a quello ottenuto con sbiancanti professionali) senza alcun effetto collaterale. Ad ogni modo, prima di ricorrere all'impiego di questi kit, è sempre bene il consulto preventivo con lo specialista.

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio è utilizzato anche nei prodotti sbiancanti fai da te, oltre ad essere addizionato a dentifrici prodotti industrialmente.

L'attività sbiancante di questo prodotto viene esercitata rimuovendo le macchie dai denti e rendendoli più luminosi e lucidi mediante un'azione abrasiva.

Il bicarbonato di sodio, addizionato ad alcune gocce di limone, va applicato sui denti come un dentifricio (rimedio naturale fai da te).

Un utilizzo smodato di questo prodotto, tuttavia, può corrodere lo smalto dentale, favorire il sanguinamento gengivale, aumentare la sensibilità dei denti ed il rischio di carie e pulpite (per alterazione del pH orale).

Per maggiori informazioni: Bicarbonato di Sodio per Sbiancare i Denti

Rimedi naturali

I rimedi naturali disponibili per sbiancare i denti sono molti. Oltre al bicarbonato di sodio, il più conosciuto è certamente la salvia. Per sfruttare l'effetto whitening di questo prodotto sbiancante, si consiglia di strofinare le foglie fresche direttamente sui denti. Così facendo, i denti risulteranno più bianchi e l'alito più fresco.

Altri rimedi naturali impiegati come sbiancanti per denti sono l'acido malico, la polpa di fragole schiacciata ed applicata sui denti, le mele, il sedano, le carote, il limone e la cenere (per maggiori informazioni: Sbiancamento Naturale dei Denti).

Nota: Prima di procedere con qualsiasi tipo di trattamento sbiancante dentale (anche naturale), è caldamente consigliato il parere del dentista, in modo da accertare l'assenza di controindicazioni (carie, patologie del cavo orale od ipersensibilità dentale).