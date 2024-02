Sbiancanti per Denti: mascherine, fascette e strisce

Il sorriso impeccabile e i denti bianchi e sani sono due canoni estetici tanto apprezzati quanto ambiti. Tuttavia, sebbene siano spesso reclamizzati come prodotti "miracolosi", gli sbiancanti dentali non conferiscono sempre l'effetto candore tanto desiderato.

I prodotti sbiancanti per denti sono sempre più richiesti dai consumatori per togliere le macchie dai denti e renderli più bianchi e appariscenti .

Sbiancanti professionali

Gli sbiancanti professionali sono utilizzati esclusivamente dal dentista. Si tratta di agenti sbiancanti chimici ad alta concentrazione, potenziati da specifiche lampade che ne favoriscono l'azione in profondità (es. lampade laser per sbiancare i denti).

In questa categoria, il prodotto sbiancante dentale per eccellenza è un gel a base di perossido di idrogeno(al 35-38%). Il costo elevato di questo tipo di sbiancamento dentale (bleaching) - variabile dai 300 ai 600 € - costituisce un limite importante per sottoporsi al trattamento. L'effetto sbiancante dei prodotti utilizzati in una seduta di bleaching è comunque sorprendente.

Un altro prodotto sbiancante per denti utilizzato in ambito professionale è il bicarbonato di sodio. Nota come air-polishing, questa tecnica sfrutta l'azione pulente di uno spray di aria, acqua e bicarbonato di sodio che, indirizzato sulla superficie dei denti con una certa pressione, lucida e sbianca la dentatura mediante un'azione abrasiva superficiale ed anti-placca.

Il costo di questi trattamenti è certamente più elevato rispetto a quello dei rimedi naturali o dei trattamenti casalinghi; tuttavia, il risultato è nettamente superiore. Difatti, una seduta di bleaching dal dentista lascia (letteralmente) il segno: i denti appaiono evidentemente più lucidi, bianchi e brillanti.

L'effetto-candore esercitato dai prodotti sbiancanti professionali è comunque temporaneo. In genere, la durata dello sbiancamento professionale non supera i 2 anni. A tale proposito, per prolungare l'effetto sbiancante sui denti, è indispensabile la corretta igiene dentale e la correzione di abitudini comportamentali scorrette (es. fumare, bere molti caffè o sostanze contenenti caffeina e masticare liquirizia o tabacco).