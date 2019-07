Il saxagliptin è indicato per trattare il diabete mellito di tipo 2 nei pazienti in cui gli interventi sulla dieta, l'esercizio fisico e l'eventuale riduzione del peso corporeo non sono sufficienti a controllare la malattia. Il principio attivo è altresì indicato in quei pazienti in cui l'uso di altri farmaci antidiabetici non è in grado di mantenere la glicemia ai giusti livelli.