Sauna: cos'è, diversi tipi e benefici

A seconda delle proprie esigenze, possono essere indicate alcune tipologie di saune, e altre meno. In linea generale, in ogni tipo di sauna si sfruttano benefici quali intensa sudorazione , eliminazione delle tossine , purificazione della pelle, e miglioramento a livello circolatorio. I benefici sono di carattere psicofisico, perchè la sauna viene considerata un valido rimedio contro la tensione emotiva e lo stress .

Con la sauna si sfruttano le potenzialità della " idrotermoterapia ", quindi l'effetto dell'acqua sottoforma di vapore, e del calore. La seduta, infatti, consiste nel sostare in cabine, solitamente di legno, in cui il corpo è a contatto con alte temperature e con una elevata percentuale di umidità. Il calore e il tasso di umidità variano a seconda della tipologia di sauna. Il vapore, nelle saune di tipo tradizionale come la sauna finlandese, la biosauna, o la sauna aromaterapica, viene prodotto versando dell'acqua -minerale, termale o con aggiunta di oli essenziali -sopra a pietre roventi posizionate su un bracere.

Detossinante, rigenerante e rilassante . Tra i benefici delle saune , i tre appena elencati sono sicuramente i più evidenti. La sauna, nata a Tampere, città finlandese, capitale del rituale nordico nel mondo è una sorta di bagno di vapore , i cui effetti sulla pelle e sull'organismo si presentano subito dopo ogni singola seduta. Il tempo minimo di permanenza, come insegnano i pionieri, non deve essere inferiore agli 8 minuti.

Sauna: quale tipo scegliere

Nella maggior parte delle SPA e dei centri benessere/ termali, sono presenti aree saune, con diverse tipologie di trattamento. Alcune tipologie di sauna potranno essere maggiormente indicato per il trattamento di disturbi e patologie.

Sauna Finlandese

Il tipo di sauna più noto è la tradizionale sauna finlandese. La temperatura oscilla tra gli80°C e i 100°C, e c'è una bassa percentuale di umidità: dal 10 al 20%. Si tratta di saune con cabine e panche in legno, riscaldate con braceri e stufe a legna o elettriche. In una tinozza è presente acqua minerale o termale, che andrà versata sopra le pietre poste sul bracere. Rimanere nella stanza per un tempo totale di 15-20 minuti, avvolti da un'asciugamano, preferibilmente nudi, senza indossare indumenti che con il calore possono causare irritazioni alla pelle.

Benefici della sauna finlandese:

Depura l'organismo

Rilassa i muscoli

Effetto dermopurificante

Rinforza il sistema immunitario

Tonifica e compatta la pelle

Migliora la circolazione

Biosauna

La bio sauna o Sanarium, ha una temperatura compresa tra i 50-60°C, e un'umidità intorno al 50%. In questo tipo di saune la seduta può durare anche 20 minuti. Si può stare seduti o distesi, e all'interno delle cabine sono presenti erbe essicate benefiche. In questo tipo di sauna c'è un equilibrio ideale tra calore e umidità.

I benefici della bio sauna sono:

Sauna infrarossi

Nella sauna a infrarossi, non si sfrutta il beneficio del vapore, ma del calore prodotto dalla forza elettromagnetica. Non si tratta di cabine in legno, ma la seduta aviene in locali perlopiù differenti dove la temperatura sale al massimo a 60°C , in aria secca, quindi con pochissima uidità. La seduta può durare sino a 30 minuti.

Sauna aromaterapica alle erbe

Tra i vari tipi di sauna esistenti c'è anche quella aromaterapica. All'acqua calda vengono aggiunte erbe essicate, fieno, oppure oli essenziali naturali che si sprigionano nella cabina attraverso il vapore. Gli aromi hanno immediato effetto balsamico. La temperatura è di circa 40-60°C, l'umidità è bassa e si può rimanere in relax per 10-15 minuti.

I benefici della sauna alle erbe sono:

Effetto depurativo

Elimina le tossine

Rilassa i muscoli

Riduce l'indolenzimento muscolare

Effetto dermopurificante: dilata i pori, rinnovamento cellulare

Sauna al sale

In alcuni centri benessere è presente anche la sauna di sale, o stanza del sale, dove vegnono sfruttati gli effetti benefici del sale rosa dell'Himalaya, presente sulle pareti e sulle superfici dell'ambiente salino. In questa seduta si inala cloruro di sodio che emana il sale rosa, ricco di fluoro, calcio, iodio e rame. La temperatura e l'umidità non sono per nulla elevate. I benefici, in questo caso, non vengono dati dal calore, ma dal sodio.

Benefici della sauna di sale:

Rinforza il sistema immunitario

Contrasta l'osteoporosi

Facilita la circolazione sanguigna

Migliora la respirazione

Riduce lo stress