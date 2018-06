Puls-CO-ossimetro: uno Strumento per Misurare dei Livelli di Carbossiemoglobina

In tempi relativamente recenti è stato ideato e messo a punto un nuovo strumento chiamato puls-CO-ossimetro. Questo apparecchio permette non solo di misurare il grado di saturazione di ossigeno dell'emoglobina (SpO2), ma anche di misurare e monitorare i livelli di saturazione di carbossiemoglobina (SpCO) - presente, ad esempio, in caso di intossicazione da monossido di carbonio - e i livelli di saturazione di metaemoglobina (SpMet).

La misurazione dei livelli di carbossiemoglobina e di metaemoglobina è resa possibile dal fatto che lo strumento è in grado di emettere radiazioni luminose a molteplici lunghezze d'onda (e non solo a due lunghezze d'onda, come avviene, invece, nei classici saturimetri). Tali fasci luminosi a differenti lunghezze d'onda vengono assorbite in maniera diversa dalle sopra citate tipologie di emoglobina. In seguito all'elaborazione dei dati ottenuti e a complesse equazioni, l'unità di calcolo è poi in grado di fornire informazioni circa i livelli di saturazione di ossigeno dell'emoglobina, i livelli di carbossiemoglobina e quelli di metaemoglobina.

Il puls-CO-ossimetro, deve, tuttavia, essere utilizzato solo da personale sanitario qualificato, in ambito ospedaliero oppure sui mezzi di soccorso. Pertanto, al contrario del classico saturimetro, di norma, esso non può essere impiegato a livello domestico.