Il saturimetro è uno strumento semplice da utilizzare poiché il tutto è automatizzato e, per tale ragione, esso può essere impiegato con facilità anche in ambito casalingo e non solo in ambito medico ed ospedaliero.

Che cos'è

Che cos'è il Saturimetro?

Il saturimetro - anche noto come pulsossimetro od ossimetro - è uno strumento completamente automatizzato capace di misurare il grado di saturazione di ossigeno all'interno del sangue; allo stesso tempo, lo strumento è altresì in grado di determinare la frequenza cardiaca del paziente.

Il saturimetro può essere considerato come un vero e proprio dispositivo medico che, in passato, veniva impiegato solo ed esclusivamente in ambito medico ed ospedaliero; mentre al giorno d'oggi è largamente utilizzato anche in ambiente domestico.

Nel linguaggio medico, la tecnica di misurazione della saturazione di ossigeno mediante l'uso del dello strumento in questione prende il nome di saturimetria, ossimetria o pulsossimetria.

Per approfondire, leggi anche l'articolo dedicato: Pulsossimetria.

Componenti del Saturimetro

Il saturimetro è sostanzialmente composto da differenti componenti:

Una sonda - generalmente a forma di pinza - che effettua la misurazione e che deve pertanto essere messa a contatto col paziente

Solitamente, la sonda viene "pinzata" su un dito di una mano, in alternativa è possibile posizionarla sul lobo dell'orecchio del paziente adulti, bambini e anziani); nei neonati, invece, la posizione prediletta per l'applicazione del saturimetro è rappresentata dal piede.

Un'unità di calcolo e di elaborazione dati che raccoglie i dati dalla sonda, li elabora e manda il risultato numerico ottenuto all'apposito monitor di cui lo strumento è dotato.

Oggigiorno, nei modelli di saturimetro più recenti, la sonda, l'unità di calcolo e il monitor che mostra i risultati sono accorpati in un'unica componente che consente di semplificare l'uso e il trasporto dello strumento.

Pulsossimetro da dito

Il pulsossimetro è uno strumento d'ausilio per misurare con regolarità la saturazione dell'ossigeno nel sangue arterioso nonché la frequenza cardiaca. È inoltre utilizzabile durante attività sportive in altitudine. Grazie allo spegnimento automatico, il pulsossimetro si spegne se non vengono effettuate misurazioni nel giro di 8 secondi, cosa che permette un buon risparmio di batteria.

E' possibile leggere in contemporanea i dati relativi a frequenza cardiaca, polso e saturazione dell'ossigeno nel sangue.

Pulsossimetro da dito KARAEASY

Il pulsossimetro di Karaeasy è il più venduto su Amazon, in quanto ritenuto dagli utenti il migliore per rapporto tra qualità e prezzo. Questo ossimetro può determinare accuratamente il SpO2 (livello di saturazione di ossigeno nel sangue) ed è adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Ideale anche per gli appassionati di sport, è molto facile da leggere: basta agganciarlo al dito e accenderlo premendo un pulsante. Dotato di schermo LED, è molto compatto e portatile: si spegne automaticamente dopo 8 secondi dalla misurazione.

Pulsossimetro Da Dito PULOX

Il pusossimetro Pulox PO-200 permette la misurazione affidabile e indolore della saturazione dell'ossigeno e della frequenza del polso in modo non invasivo sul dito. Il dispositivo di misurazione della saturazione dell'ossigeno mostra anche la frequenza cardiaca come un'onda del battito e l'intensità del battito come una barra del battito. I valori sono mostrati su un chiaro display OLED con grandi numeri facili da leggere. Questo ossimetro da dito è molto facile da usare per grandi e piccini, poiché la misurazione viene avviata con la sola pressione di un pulsante. Grazie alle sue piccole dimensioni, è adatto ad ogni tasca e può essere portato ovunque. E' ideale per l'uso domestico, per l'automonitoraggio della saturazione dell'ossigeno nelle malattie respiratorie acute o croniche come la BPCO, l'asma bronchiale o gli atleti. La clip del pulsossimetro da dito è adatta anche per il primo controllo rapido dell'ossigeno nel sangue in ambito professionale, come nei servizi di emergenza.

Pulsossimetro da dito HOMIEE

Anche il pulsossimetro di Homiee può essere un valido alleato per tenere sotto controllo la salute. Dotato di un ampio display a LED, consente di misurare in 8 secondi SpO2, PR e battito cardiaco. Leggero e sottile, è portatile e facile da trasportare ovunque anche per alpinisti, sciatori e motociclisti. Chi l'ha acquistato ne apprezza precisione e livello di professionalità, ma qualche utente ritiene il display un pochino troppo "confusionario"

Saturimetro da dito AUA

Tra i saturimetri in vendita su Amazon, è molto apprezzato quello multifunzione di Aua. Il dispositivo permette di misurare la frequenza del polso in modo rapido e preciso ma anche l'indice di perfusione, la saturazione di ossigeno nel sangue oltre alla frequenza respiratoria. Tra le sue funzionalità anche quella di conservare i dati rilevati per 8 ore, così da poter tenere traccia delle varie letture. Dotato di un display avanzato con 6 diverse modalità di visualizzazione e 4 direzioni regolabili, dispone di un allarme sonoro che avvisa quando SpO2 e frequenza cardiaca sono oltre i limiti impostati. Facile da utilizzare, viene venduto con un pratico cordino per appenderlo alle chiavi e si spegne automaticamente in 8 secondi.

Saturimetro da dito BEURER

Se si punta a un modello "premium", su Amazon è disponibile il saturimetro di Beurer che, oltre a determinare la saturazione arteriosa di ossigeno (SpO2) e della frequenza cardiaca, è dotato della visualizzazione grafica del battito cardiaco. Ha anche una funzione di allarme, con valori limite che possono essere impostati individualmente. Il display a colori è dotato di 4 prospettive di visualizzazione: altre caratteristiche sono la registrazione continua dei dati fino a 24 ore e la batteria ricaricabile integrata, con relativo cavo USB per la trasmissione dei valori misurati al proprio PC. Il software per PC è scaricabile dal sito Beurer, così come il manuale d'istruzioni in italiano.

Saturimetro da dito PULSOMEDICAL

PulsoMedical è il saturimetro da dito Professionale Certificato CE che utilizza un microchip di tecnologia avanzata per ottenere risultati precisi dei livelli di saturazione di ossigeno, battito cardiaco, indice di perfusione e onda sfigmica. PulsoMedical assicura una diagnosi precisa di tutti i valori in pochissimi secondi grazie al sensore innovativo e ultraveloce 3.0, con display a colori orientabile e basso consumo energetico. Quando l'ossimetro intercetta valori anomali, avvisa con un segnale acustico di allarme segnalando il pericolo. E' completo di libretto di istruzioni in Italiano ed è un Dispositivo Medico certificato CE.

Saturimetro da dito ANKOVO

Preciso e affidabile, anche il saturimetro da dito di Ankovo permette di misurare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, oltre all'indice di perfusione, al ritmo cardiaco e alla forza del battito. I risultati vengono visualizzati in 8 secondi sull'ampio display led retroilluminato e quindi molto facile da leggere. Dotato di spegnimento automatico dopo 8 secondi di inattività, ha un pratico cordino e funziona con due batterie.

Valori Normali di Saturazione di Ossigeno

Per completezza d'informazione, di seguito verranno riportati i valori di saturazione considerati normali e i range entro i quali è il caso di preoccuparsi e contattare il proprio medico e/o richiedere l'intervento dei mezzi di soccorso o del personale sanitario ospedaliero.

Valori di saturazione di ossigeno superiori al 95% sono da considerarsi normali. Questo dispositivo è utile da avere a casa come un termometro misura febbre: il saturimentro consente di rilevare l'insufficienza respiratoria nelle fasi iniziali.

Se il paziente presenta valori inferiori alla sopra indicata percentuale, si è in presenza di ipossiemia. In funzione del grado di saturazione di ossigeno, essa può essere definita:

Lieve , quando i valori rilevati dal saturimetro sono compresi fra il 91% e il 94%;

, quando i valori rilevati dal saturimetro sono compresi fra il 91% e il 94%; Moderata , quando il saturimetro rileva valori compresi fra l'86% e il 90%;

, quando il saturimetro rileva valori compresi fra l'86% e il 90%; Grave, quando il saturimetro segnala valori uguali o inferiori all'85%.

Nota Bene Un valore pari al 100% misurato in condizioni normali, ossia in assenza di somministrazione artificiale di ossigeno, potrebbe essere indice d'iperventilazione.