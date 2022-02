Sangue nello Sperma (Emospermia): Cosa Significa e Quando Preoccuparsi

La schistosomiasi causata da Schistosoma haematobium , parassita diffuso soprattutto in Africa, può invadere il tratto urinario, causando ematuria e emospermia. Tale evenienza, però, è da prendere in considerazione solo negli uomini che si sono recati in aree dove la malattia è endemica .

Il sangue nello sperma può verificarsi, talvolta, dopo una recente procedura urologica, come una biopsia prostatica o una vasectomia . Dopo una biopsia prostatica, potrebbero essere necessarie 20 eiaculazioni prima che non sia presente sangue.

La maggior parte dei pazienti ha più di un episodio, che si verifica nell'arco di settimane o mesi. Sebbene non sia stata determinata una definizione uniformemente accettata di emospermia cronica, il sangue nell'eiaculato che persiste per più di 10 eiaculazioni richiede un'ulteriore valutazione.

Quando Preoccuparsi?

Sebbene spesso venga percepito come poco significativo, il sangue nello sperma può causare grande preoccupazione agli uomini che lo sperimentano.

Nei casi in cui si notasse del sangue nel liquido seminale, anche qualora fosse un evento occasionale, è sempre consigliabile consultare il medico di base, l'andrologo o l'urologo di riferimento per un esame fisico e semplici test per escludere cause come un'infiammazione o un'infezione a trasmissione sessuale. Durante la valutazione, è bene riferire la presenza di altri sintomi concomitanti, come dolore durante l'eiaculazione, o se c'è qualcosa che si ritiene possa contribuire alla manifestazione o la peggiori.

Quando Rivolgersi al Medico

Se si hanno determinati fattori di rischio e sintomi, potrebbero essere necessari ulteriori test per escludere un disturbo sottostante più grave. In particolare, è fondamentale rivolgersi al medico se:

Il sangue nello sperma persiste per più di tre o quattro settimane;

Il sangue nello sperma è una manifestazione ricorrente;

Si hanno 40 anni di età o più;

Sono presenti altri sintomi, come la minzione dolorosa;

Esistono altri fattori, come un'anamnesi di cancro, disturbi emorragici o malformazioni del sistema genitale o urinario, o si sono recentemente intrapresi comportamenti sessuali a rischio per le MST.

Sangue nello Sperma: Fattore Età

L'età del paziente è importante nella valutazione del sangue nello sperma. Nei pazienti di età inferiore ai 40 anni, le infezioni urogenitali sono la causa più comune di emospermia e, spesso, è sufficiente un esame semplice e mirato. Negli uomini di età superiore ai 40 anni con sangue nello sperma persistente o sintomi associati come l'ematuria, è essenziale escludere la malignità urogenitale.

Negli uomini di età superiore ai 50 anni, il sangue nello sperma può essere un segno precoce di problemi alla prostata. Di conseguenza, potrebbe essere necessaria una valutazione più scrupolosa: il medico può organizzare, quindi, ulteriori esami pertinenti come un esame del sangue del PSA (antigene prostatico specifico) e, se necessario, un consulto urologico.

