Il sale di Epsom nulla ha a che vedere con il sale da cucina . Il nome di "sale" gli è stato attribuito per via della sua struttura chimica, poiché esso è - a tutti gli effetti - il sale di magnesio dell'acido solforico.

Il sale inglese - anche noto come sale di Epsom o epsomite - è un particolare tipo di minerale che trova impiego in diversi ambiti, da quello medico a quello agricolo.

Ad ogni modo, il sale inglese può essere ottenuto anche per via sintetica.

In natura, il sale inglese si presenta in forma di aggregati fibrosi , oppure in masse stalattitiche , o ancora come dei cristalli aghiformi . Il sale inglese, perciò, è ottenuto da fonti naturali, come quelle presenti a Epsom, appunto. Tuttavia, la suddetta cittadina britannica non è l'unico luogo in cui è possibile trovare aggregati naturali di sale inglese; esso, infatti, è stato trovato anche in California, in Slovacchia, in Russia e in Italia.

Il sale inglese si presenta in forma di cristalli prismatici bianchi, inodori e dal sapore amaro. Proprio a causa di quest'ultima caratteristica, questo composto si è guadagnato anche il nome di " sale amaro ". È solubile in acqua e in alcol .

Proprietà del sale inglese

Il sale inglese è noto soprattutto per le sue proprietà lassative che sono state ampiamente dimostrate e confermate. Queste, però, non sono le uniche proprietà attribuite al sale in questione. A detta di molti, infatti, effettuare bagni caldi con il sale di Epsom, dovrebbe favorire il rilassamento muscolare, allontanando tensioni e dolori. Ai bagni caldi con sale inglese, inoltre, viene attribuita la capacità di conferire sollievo alla cute irritata e ai pazienti affetti da patologie della pelle, come, ad esempio, la psoriasi. Tuttavia, queste ipotetiche proprietà non sono supportate da adeguati studi scientifici in grado di confermarle.

Infine, opportunamente preparato e somministrato, il sale inglese si è mostrato efficace nel trattare le convulsioni della tossiemia gravidica e nel ripristinare i normali livelli di magnesio in caso di carenza. Queste particolari proprietà - confermate da studi e ricerche scientifiche - hanno fatto sì che questo sale rientrasse nella composizione di veri e propri farmaci utilizzati per il trattamento dei suddetti disturbi. Chiaramente, questi usi necessitano dell'intervento del medico per poter essere praticati.