In greco antico halos significa sale: l'haoterapia, pratica curativa antichissima, è oggi considerata in molti paesi un trattamento sanitario in grado di contrastare malessere e disturbi soprattutto alle vie respiratorie , ma anche dolori reumatici. Un rimedio semplice, economico e alla portata di tutti: applicare un sacchettino di sale caldo può essere parecchio benefico se usato per alleviare sintomi comuni di raffreddore , dolori cervicali e lombardi, ma anche in caso di mal di testa , dolori mestruali ed infiammazioni. Un rimedio natuale utile per tutte le età.

Proprietà

Applicare sale caldo su cervicale e articolazioni, ma anche su addome o schiena, è benefico in quanto il sale è considerato un potente antidolorifico naturale. Grazie alla capacità di attivare a livello epidermico i propri oligoelementi, assorbiti attraverso la pelle, è in grado di svolgere una veloce ed efficace azione antinfiammatoria e analgesica. Il contenuto di minerali del sale, inoltre, potenzia tale azione. Basti pensare al calcio, utile a fortificare il sistema immunitario e le ossa; il magnesio dall'effetto rilassante per la muscolatura contratta e il rame che migliora la circolazione. Non solo, il sale vanta un potere igroscopico, ossia assorbe i liquidi in eccesso. Ed è indicato per chi ha problemi dermatologici, proprio per la sua azione antinfiammatoria della pelle. Quindi è benefico per il trattamento di:psoriasi, eczemi, dermatiti e irritazioni della pelle.

L'utilizzo del sale grosso a fini terapeutici, è benefico per alleviare l'infiammazione di muscoli e articolazioni, attenuare i dolori cervicali e fa passare il torcicollo. Non solo: riduce i sintomi della sinusite e dell'asma; svolge un'azione mucolitica in caso di raffreddore, libera le vie respiratorie, e attenua il mal di gola. Rafforza il sistema immunitario e i dolori mestruali. E' stato dimostgrato come stare rilassati in una stanza del sale (spesso presenti in centri benessere in cui le pareti sono ricoperte da sale rosa), aiuti a migliora il tono dell'umore e a ridurre lo stress accumulato.