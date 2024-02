Generalità Zampe di gallina è la dicitura con la quale, nel linguaggio comune, si vogliono indicare le rughe che si sviluppano intorno agli occhi. Più nel dettaglio, si definiscono zampe di gallina le rughe che si manifestano nella zona perioculare, in corrispondenza degli angoli esterni degli occhi. Il peculiare nome attribuito a questi inestetismi del tempo deriva dalla loro forma, vagamente somigliante a quella delle zampe di gallina. Shutterstock

Cosa sono le rughe a Zampe di Gallina? Le rughe a zampe di gallina sono inestetismi del tempo appartenenti al gruppo delle cosiddette rughe d'espressione. Le zampe di gallina - e, in generale, tutti i tipi di rughe - rappresentano un inestetismo decisamente mal gradito dalla maggioranza delle persone (sia donne sia uomini) che lo ritengono un vero e proprio "nemico" da combattere.

Cause Perché si formano le rughe a zampe di gallina? Come accennato, le zampe di gallina appartengono al gruppo delle rughe d'espressione, ossia rughe che si formano in seguito all'azione esercitata dai muscoli mimici sulla pelle del viso. Le rughe d'espressione sono presenti anche in individui giovani, ma tendono a divenire marcate ed evidenti solo con l'avanzare del tempo. Man mano che la pelle invecchia, infatti, perde la sua struttura, si rilassa, tende a disidratarsi e diventa meno elastica. In particolare, i fibroblasti presenti nel derma perdono gradualmente la loro attività cui consegue l'inevitabile riduzione della sintesi di collagene, fibre elastiche e glicosamminoglicani, elementi fondamentali per sostenere la pelle e conferirle tono, idratazione, compattezza ed elasticità. Inoltre, man mano che l'età avanza e la pelle invecchia, le fibre elastiche e il collagene già formati si assottigliano alterando la loro struttura. Questi fenomeni associati alla continua sollecitazione dei muscoli mimici del volto danno quindi origine a rughe evidenti, marcate e permanenti come le zampe di gallina. Inoltre, è doveroso ricordare che la comparsa delle rughe a zampe di gallina, così come la formazione di tutti gli inestetismi del tempo, può essere favorita e/o accelerata da una serie di fattori, quali: Predisposizione genetica;

Eccessiva esposizione alle radiazioni UV (sia artificiali che naturali);

Alimentazione squilibrata;

Cattive abitudini come il fumo e l'abuso di sostanze alcoliche;

Condizioni ambientali (smog, inquinamento, ecc.).

Trattamenti Come eliminare le zampe di gallina intorno agli occhi? Dal momento che si tratta di inestetismi molto sgraditi, la cosmesi e la medicina estetica hanno sviluppato numerosi prodotti, trattamenti e interventi nel tentativo di contrastare le zampe di gallina. Anche l'industria degli integratori si è mossa in questo senso, creando specifici prodotti antirughe (integratori antirughe). Di seguito, i principali prodotti e trattamenti maggiormente utilizzati per contrastare le zampe di gallina verranno brevemente descritti.

Cosmetici Prodotti cosmetici per eliminare le zampe di gallina I cosmetici antirughe attualmente presenti sul mercato sono veramente molti - creme, sieri, prodotti per la detersione, maschere viso e prodotti per il make-up - tutti formulati con ingredienti che potrebbero essere efficaci nell'attenuare, ma non certo nell'eliminare, le fastidiosissime zampe di gallina. Ad esempio, nella dura lotta a questi inestetismi possono rivelarsi utili creme antirughe e prodotti per il contorno occhi a base di: Antiossidanti , come ad esempio le vitamine C ed E e il coenzima Q10 (difatti, i radicali liberi e lo stress ossidativo da essi indotto sono implicati nell'invecchiamento cutaneo e nella perdita della struttura della pelle);

, come ad esempio le vitamine C ed E e il coenzima Q10 (difatti, i radicali liberi e lo stress ossidativo da essi indotto sono implicati nell'invecchiamento cutaneo e nella perdita della struttura della pelle); Sostanze nutrienti e idratanti (l'idratazione è fondamentale per prevenire la formazione e rendere meno evidenti le zampe di gallina);

e (l'idratazione è fondamentale per prevenire la formazione e rendere meno evidenti le zampe di gallina); Sostanze ridensificanti (come, ad esempio, la vitamina C e i grassi vegetali);

(come, ad esempio, la vitamina C e i grassi vegetali); Collagene ed acido ialuronico. L'uso di cosmetici contenenti i suddetti ingredienti - se effettuato con costanza - potrebbe essere utile per alleviare il problema, ma di sicuro non porta all'eliminazione delle zampe di gallina dal contorno occhi. Tuttavia, esistono particolari creme realizzate con ingredienti botox-like, ossia ingredienti che svolgono un'attività simile alla tossina botulinica e che sono in grado di decontrarre i muscoli mimici del volto, appianando (anche se non completamente) in maniera temporanea le zampe di gallina agli angoli degli occhi.

Tossina botulinica Tossina botulinica per appianare le zampe di gallina L'iniezione di tossina botulinica per eliminare le rughe d'espressione come le zampe di gallina è un trattamento di medicina estetica molto diffuso. La tossina botulinica agisce sostanzialmente paralizzando i muscoli mimici, favorendo, di conseguenza, la distensione delle rughe da essi provocate. Benché si tratti di un trattamento ben consolidato e utilizzato da moltissimo tempo, esso può dare origine ad alcuni effetti collaterali, come gonfiore, arrossamento, bruciore o dolore. In alcuni casi, inoltre, si può assistere all'insorgenza di condizioni più gravi come mal di testa, debolezza, ptosi palpebrale, difficoltà respiratorie e di deglutizione e reazioni allergiche. Infine, ricordiamo che gli effetti ottenuti con le iniezioni di tossina botulinica - benché apprezzabili - sono solo temporanei (3-6 mesi circa).

Filler e lipofilling Filler per rimpolpare le rughe a zampe di gallina Le iniezioni di filler, probabilmente, sono i trattamenti di medicina estetica maggiormente impiegati per eliminare le zampe di gallina. I filler sono particolari tipi di sostanze utilizzati per riempire e rimpolpare solchi cutanei (rughe) e aree del volto e del corpo prive o che hanno perso di volume. Le iniezioni di filler possono considerarsi come un'alternativa alla chirurgia estetica, oppure come un supporto a quest'ultima (per ulteriori informazioni: Fillers). Lipofilling Il lipofilling è un trattamento a metà fra un filler e un intervento di chirurgia estetica. Esso, infatti, prevede la rimozione di tessuto adiposo da zone corporee in cui esso è particolarmente ricco e la sua successiva iniezione - previo opportuno trattamento - in distretti corporei svuotati o in cui sono presenti inestetismi come le rughe a zampe di gallina. È considerato un intervento sicuro e con meno effetti collaterali rispetto ai classici filler poiché la sostanza di riempimento iniettata proviene dallo stesso paziente (per informazioni dettagliate: Lipofilling).

Trattamenti dermo-estetici contro le Zampe di Gallina I trattamenti dermo-estetici che si possono utilizzare per ridurre e cercare di eliminare le zampe di gallina sono molteplici. Anche se generalmente non invasivi, si tratta di trattamenti che devono essere eseguiti da personale medico specializzato allo scopo di garantirne efficacia e sicurezza. Fra i principali trattamenti cui ci si può sottoporre per contrastare le zampe di gallina, ricordiamo: Peeling chimico: si tratta di un trattamento dermo-estetico che consiste nell'eseguire un'esfoliazione chimica della pelle allo scopo di eliminare diversi inestetismi, fra cui le zampe di gallina. Il peeling chimico viene effettuato utilizzando apposite sostanze acide definite "esfolianti chimici" che sono capaci di accelerare il naturale turn-over cellulare, favorendo il rinnovamento cutaneo. Solitamente, questo tipo di trattamento è efficace quando le zampe di gallina non sono eccessivamente profonde e marcate. Nota Bene Il peeling chimico effettuato in medicina estetica non deve essere confuso con il peeling chimico effettuato nei centri estetici, eseguiti da estetiste con esfolianti chimici più blandi, non ad uso medico. Dermoabrasione e Microdermoabrasione : si tratta di due trattamenti di medicina estetica utilizzati per trattare diversi inestetismi come rughe e cicatrici. Il trattamento prevede la rimozione meccanica controllata degli strati più superficiali della pelle allo scopo di attenuare le rughe come le zampe di gallina. Tale rimozione viene effettuata mediante apposite spazzole o frese (dermoabrasione), oppure tramite cristalli di corindone o microgranuli di idrossido di alluminio (microdermoabrasione). A questo proposito, ricordiamo che la microdermoabrasione è meno aggressiva della dermoabrasione vera e propria, poiché esercita un'azione levigante meno profonda.

e : si tratta di due trattamenti di medicina estetica utilizzati per trattare diversi inestetismi come rughe e cicatrici. Il trattamento prevede la allo scopo di attenuare le rughe come le zampe di gallina. Tale rimozione viene effettuata mediante apposite spazzole o frese (dermoabrasione), oppure tramite cristalli di corindone o microgranuli di idrossido di alluminio (microdermoabrasione). A questo proposito, ricordiamo che la microdermoabrasione è meno aggressiva della dermoabrasione vera e propria, poiché esercita un'azione levigante meno profonda. Radiofrequenza: la radiofrequenza è un trattamento di medicina estetica non invasivo che può essere utilizzato per ridurre ed eliminare le zampe di gallina. Questa tecnica sfrutta l'azione di onde elettromagnetiche che, attraversando la cute, generano calore. Tale calore, a sua volta, in funzione della profondità raggiunta, può stimolare l'attività dei fibroblasti e/o stimolare la microcircolazione cutanea. Per informazioni più approfondite circa i suddetti trattamenti dermo-estetici utilizzati per contrastare le zampe di gallina, si rimanda alla lettura degli articoli specifici presenti su questo sito.

Chirurgia estetica per le Zampe di Gallina Per contrastare ed eliminare del tutto le zampe di gallina è possibile ricorrere ad interventi di chirurgia estetica. Il tipo d'intervento da effettuare dipende da diversi fattori, come l'entità delle zampe di gallina (più o meno marcate ed evidenti) e i risultati che il paziente vuole ottenere. Ad ogni modo, tale decisione dovrà essere presa in accordo con il chirurgo estetico. A questo proposito, si ricorda l'importanza di rivolgersi solo ed esclusivamente a medici professionisti che operano in strutture qualificate. Ad ogni modo, i principali interventi di chirurgia estetica utilizzati per eliminare le zampe di gallina sono il lifting facciale e il già citato lipofilling. Il lifting facciale è un intervento solitamente consigliato in pazienti di età compresa fra i 40 a i 70 anni, ossia in quei pazienti in cui le zampe di gallina sono ben marcate ed evidenti. È una procedura "drastica" che consente di ottenere ottimi risultati, eliminando le zampe di gallina dal volto. Di contro, non è possibile arrestare l'avanzare del tempo e, pertanto, potrebbe essere necessario sottoporsi a diversi "ritocchini". Inoltre, si tratta pur sempre di un intervento chirurgico che presenta controindicazioni e che può dare origine ad effetti collaterali e complicazioni (per maggiori informazioni in merito, si consiglia la lettura dell'articolo dedicato: Lifting).

Integratori antirughe: servono? Gli integratori antirughe sono particolari integratori formulati con una serie di nutrienti che potrebbero rivelarsi utili per attenuare rughe e zampe di gallina agendo dall'interno. Nel dettaglio, gli integratori antirughe vengono formulati con ingredienti che possono potenzialmente essere utili nel contrastare i processi d'invecchiamento e che possono stimolare la funzionalità dei fibroblasti. Fra questi, ricordiamo: ingredienti antiossidanti, oligoelementi, acidi grassi essenziali, collagene, acido ialuronico ed estratti vegetali che possono contribuire al mantenimento del benessere della pelle e/o che possono favorire l'attività delle cellule del derma (fibroblasti). È bene precisare che l'uso d'integratori antirughe non consente di eliminare le zampe di gallina. Molti ritengono, tuttavia, che la loro assunzione - se effettuata in maniera costante, ancor meglio se in associazione a cosmetici antirughe - possa ritardarne la formazione.