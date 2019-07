La rosuvastatina è un principio attivo utilizzato nel trattamento di alcune dislipidemie e nella prevenzione di disturbi cardiovascolari . Appartenente al gruppo delle statine , la rosuvastatina espleta la sua azione terapeutica quando assunta per via orale .

Questo principio attivo può essere utilizzato sia da solo, in monoterapia, che in terapia di associazione insieme all'ezetimibe; non a caso, in commercio esistono medicinali contenenti entrambe queste sostanze attive.

Per poter essere venduti, i medicinali a base di rosuvastatina necessitano della presentazione di ricetta medica ripetibile (RR); tuttavia, in quanto classificati come farmaci di fascia A, essi possono essere dispensati a carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), totalmente o parzialmente, a seconda dei casi. Talvolta, infatti, potrebbe essere necessario il pagamento di un ticket da parte del paziente.