Rosuvastatina: cos'è, come si assume, effetti collaterali

Generalità Che cos'è la Rosuvastatina e caratteristiche generali La rosuvastatina è un principio attivo utilizzato nel trattamento di alcune dislipidemie e nella prevenzione di disturbi cardiovascolari. Appartenente al gruppo delle statine, la rosuvastatina espleta la sua azione terapeutica quando assunta per via orale. Redazione Rosuvastatina - Struttura Chimica Questo principio attivo può essere utilizzato sia da solo, in monoterapia, che in terapia di associazione insieme all'ezetimibe; non a caso, in commercio esistono medicinali contenenti entrambe queste sostanze attive. Per poter essere venduti, i medicinali a base di rosuvastatina necessitano della presentazione di ricetta medica ripetibile (RR); tuttavia, in quanto classificati come farmaci di fascia A, essi possono essere dispensati a carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), totalmente o parzialmente, a seconda dei casi. Talvolta, infatti, potrebbe essere necessario il pagamento di un ticket da parte del paziente. Esempi di Medicinali contenenti Rosuvastatina Cholecomb® (in associazione ad ezetimibe)

Colcardiol®

Colfri®

Crativ®

Crestor®

Dilivas®

Exorta®

Koleros®

Lipidover®

Miastina®

Platorel®

Provisacor®

Rosumibe® (in associazione ad ezetimibe)

Rosuvastatina Mylan®

Sanaprav®

Simestat®

Staros®

Ycomwya®

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche della Rosuvastatina: quando può essere usata? La rosuvastatina è indicata: Nel trattamento dell'ipercolesterolemia primaria ;

; Nel trattamento della dislipidemia mista ;

; Nella prevenzione di gravi disturbi cardiovascolari , in particolar modo: Nei pazienti con elevati livelli ematici di colesterolo e che presentano altri fattori di rischio che possono favorire la comparsa di un primo evento cardiovascolare; Nei pazienti che hanno già avuto in passato gravi disturbi cardiovascolari (infarto, angina pectoris), anche se i valori di colesterolo nel sangue sono normali.

, in particolar modo: Dopo i trapianti d'organo, quando si stanno assumendo farmaci per la prevenzione del rigetto (quest'ultima indicazione è valida solo per alcuni dei medicinali a base di rosuvastatina).

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere la Rosuvastatina Prima di iniziare il trattamento con rosuvastatina, è necessario informare il medico delle proprie condizioni di salute, mettendolo a conoscenza dell'eventuale presenza di disturbi o malattie di qualsiasi tipo. In particolare, è necessario informare il medico se: Si hanno problemi epatici e/o renali di qualsiasi tipo;

di qualsiasi tipo; Si hanno, si sono avuti in passato o si ha una storia familiare di disturbi muscolari di qualsiasi tipo;

di qualsiasi tipo; Si sono manifestati disturbi muscolari in seguito a trattamenti passati con altri farmaci per abbassare i livelli di colesterolo nel sangue;

Si hanno disfunzioni tiroidee ;

; Se si è in terapia con altri farmaci, quali: Fibrati (anch'essi impiegati per abbassare il colesterolo); Farmaci antivirali , soprattutto per il trattamento dell'infezione da HIV (ad esempio, ritonavir, atazanavir, lopinavir, ecc.); Farmaci antibiotici contenenti acido fusidico.

Si assumono regolarmente grandi quantità di alcol ;

; Se si soffre di grave insufficienza respiratoria ;

; Se si hanno più di 70 anni di età;

di età; Se si hanno origini asiatiche. Durante il trattamento con rosuvastatina, invece, il medico sottoporrà i pazienti a regolari controlli per determinare la funzionalità del fegato e per individuare l'eventuale insorgenza di diabete. I pazienti con elevati livelli di zuccheri e grassi nel sangue, così come i pazienti in sovrappeso e quelli ipertesi sono, infatti, esposti al rischio di sviluppare quest'ultima patologia. Bambini e adolescenti La rosuvastatina non deve essere utilizzata nei bambini con meno di 6 anni di età .

nei . Gli alti dosaggi di rosuvastatina (compresse da 40 mg), invece, non devono essere

di rosuvastatina (compresse da 40 mg), invece, non devono essere somministrati a pazienti con età inferiore ai 18 anni. Nota Bene In alcuni pazienti, durante il trattamento con rosuvastatina, possono manifestarsi capogiri. Tali effetti indesiderati possono ostacolare le capacità di guidare veicoli e/o di utilizzare macchinari. Per tale ragione, si raccomanda di usare cautela.

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra la Rosuvastatina e Altri Farmaci Prima di iniziare il trattamento con rosuvastatina, è necessario comunicare al medico se si stanno assumendo - o se si sono recentemente assunti - altri farmaci, quali: Farmaci fibrati e altri farmaci usati per abbassare il colesterolo;

e altri farmaci usati per abbassare il colesterolo; Ciclosporina ;

; Farmaci anticoagulanti ;

; Farmaci antiacidi e altri farmaci impiegati per ridurre l'eccessiva acidità gastrica;

e altri farmaci impiegati per ridurre l'eccessiva acidità gastrica; Farmaci antibiotici (eritromicina, acido fusidico, ecc.);

(eritromicina, acido fusidico, ecc.); Contraccettivi orali ;

; Farmaci per la terapia ormonale sostitutiva ;

; Antivirali come il ritonavir, il lopinavir, l'atazanavir, il simeprevir. Ad ogni modo, è comunque importante informare il medico se si stanno assumendo, o se sono stati assunti da poco, medicinali o prodotti di qualsiasi tipo - anche se non riportati nel soprastante elenco - compresi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici e i prodotti omeopatici.

Come Agisce Come Funziona la Rosuvastatina e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Come tutte le statine, la rosuvastatina espleta la sua azione terapeutica attraverso l'inibizione dell'enzima HMG-CoA reduttasi (idrossi-metilglutaril-coenzima A reduttasi). Tale enzima entra in gioco durante le prime fasi della biosintesi del colesterolo ed è responsabile della conversione del 3-idrossi-3-metilglutaril coenzima A in mevalonato. Grazie a questo meccanismo d'azione, pertanto, la rosuvastatina è in grado di inibire la sintesi endogena di colesterolo. Allo stesso tempo, la rosuvastatina induce un incremento dei recettori epatici per le LDL presenti sulla membrana cellulare esterna, favorendo in questo modo l'aumento della loro captazione e del loro catabolismo. Il principio attivo, inoltre, inibisce la sintesi epatica di VLDL. Il tutto si traduce in una riduzione dei livelli circolanti sia di VLDL che di LDL.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Usa la Rosuvastatina e in quale Dosaggio? La rosuvastatina è disponibile in forma di compresse per uso orale che devono essere deglutite intere con un sorso d'acqua, in qualsiasi momento della giornata, con o senza cibo. Si consiglia, tuttavia, di assumere il farmaco ogni giorno alla stessa ora. Il dosaggio di rosuvastatina deve essere stabilito dal medico su base individuale per ciascun paziente . Di seguito, a titolo puramente illustrativo , verranno comunque illustrate le dosi solitamente utilizzate in terapia. La dose iniziale abitualmente impiegata negli adulti per abbassare i livelli di grassi nel sangue è di 5 o 10 mg al giorno. Dopodiché, se lo ritiene necessario, il medico può incrementare la quantità di farmaco somministrata fino ad un massimo di 40 mg al dì. La dose raccomandata per ridurre il rischio di disturbi cardiovascolari, invece, è di 20 mg di rosuvastatina al giorno. Bambini e adolescenti La dose iniziale abitualmente impiegata in bambini e adolescenti di età compresa fra 6 e 17 anni è di 5 mg di rosuvastatina al dì. In seguito, il medico può aumentare la quantità di principio attivo somministrata fino al raggiungimento della dose ideale per ciascun paziente. Per i bambini di età compresa tra 6 e 9 anni, la dose massima giornaliera di rosuvastatina corrisponde a 10 mg. Per i bambini e gli adolescenti di età compresa tra 10 e 17 anni, invece, la dose massima è di 20 mg di rosuvastatina al giorno. In questa categoria di pazienti, i medicinali contenenti rosuvastatina ad alto dosaggio (compresse da 40 mg) non devono essere utilizzati. Riduzione del dosaggio Il medico può decidere di somministrare dosaggi di rosuvastatina inferiori a quelli abituali nei seguenti casi: Pazienti di origine asiatica (giapponese, cinese, filippino, vietnamita, coreano e indiano);

Pazienti con più di 70 anni di età;

Pazienti con problemi renali di moderata severità;

Pazienti a rischio di miopatie.

Gravidanza e Allattamento La Rosuvastatina può essere usata in Gravidanza e durante l'Allattamento? Poiché il colesterolo è essenziale per lo sviluppo corretto del feto, l'impiego della rosuvastatina è controindicato nelle donne in gravidanza. Le donne in età fertile in terapia con il principio attivo, pertanto, devono adottare adeguate misure contraccettive. Poiché non è noto se la rosuvastatina viene escreta nel latte materno, a scopo precauzionale, il suo impiego è controindicato anche nelle madri che allattano al seno.