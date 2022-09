Rosa canina: cos'è, caratteristiche, proprietà

Importanza fitoterapica e proprietà

Dai tempi più remoti, la rosa canina viene apprezzata per la bellezza dei suoi fiori e per la loro profumazione delicata e tenue.

Anticamente, i petali della rosa canina costituivano la matrice per estrarre un prezioso olio.

Attualmente, le parti di pianta che si possono utilizzare sono rappresentate da:

Frutti maturi essiccati (fructus), erroneamente chiamati semi;

Ricettacoli privi sia di veri frutti che di buona parte del ricettacolo (pseudofructus sine fructubus);

Cinorridi (pseudofructus) o falso frutto maturo: più in particolare, la droga è costituita dal talamo dei falsi frutti;

Radici (utilizzate per decotto);

Foglie (tisane ed infusi).

I frutti contengono tannini, acido nicotinico, carotenoidi, vitamina C e P, riboflavina, acido malico e citrico, flavonoidi (bioflavonoidi: fitoestrogeni), pectine e carboidrati.

Più in dettaglio, i frutti sono miniera di tannini e di acido ascorbico: i falsi frutti maturi devono contenere il 5% di acido ascorbico il quale, dopo il processo d'essiccazione, scende all'1% a seguito della degradazione.

La ricchezza in vitamina C ha fatto sì che in passato la rosa canina fosse utilizzata come sostituto degli agrumi. Non sorprenderà, quindi, sapere che integratori a base di rosa canina vengono utilizzati ancora oggi come supplementi di vitamina C.

Impieghi e utilizzi

Per la presenza di tannini, la rosa canina viene considerata un buon rimedio naturale contro la diarrea; inoltre, alcuni la consigliano in caso di debilitazione ed infiammazioni. La droga è considerata anche un discreto vaso-protettore.

Le tisane, i decotti e gli infusi ottenuti con foglie, fiori o radici di rosa canina vngono usati in caso di raffreddore ed infezioni, oltre ad essere un blando decongestionante e tonificante; alla rosa canina sono altresì ascritte proprietà immunostimolanti ed antiallergiche.

La rosa canina sembra essere, inoltre, un buon diuretico.

I semi di rosa canina sono impiegati per la realizzazione di antiparassitari.

Anche in cosmesi la rosa canina è una pianta ampiamente adoperata per la formulazione di acque profumate, creme anti-aging ed antirughe, pomate lenitive contro gli eritemi solari, maschere per il viso ad azione tonificante, levigante ed astringente.

Per il trattamento di pelli sensibili, arrossate e particolarmente delicate, aluni consigliano l'applicazione di impacchi a base di acqua distillata di rosa canina.