Ronzii alle Orecchie: Sintomi, Diagnosi, Cure

In taluni casi, il ronzio alle orecchie può presentarsi in modo così violento ed intenso da gravare pesantemente sulla qualità della vita di chi ne viene colpito.

I ronzii sono rumori fastidiosi, continui od intermittenti, percepiti in assenza di fonti sonore esterne. Questi tinniti possono regredire nell'arco di poco tempo, quindi costituire un fenomeno temporaneo e facilmente reversibile, oppure possono permanere nel tempo.

L'acufene può talvolta degenerare in disturbi psichici rilevanti: i ronzii, quando incessanti e intensi, possono indurre ansia , depressione , irritabilità ed insonnia , oltre a provocare seri disagi sociali e relazionali.

Ricordiamo che per definirsi tale, un acufene propriamente detto è un rumore fantasma percepito esclusivamente dal soggetto affetto (le persone che gli stanno vicino non lo percepiscono).

In alcuni pazienti, il ronzio alle orecchie si manifesta con una tale intensità da ostacolare seriamente le capacità di udito e concentrazione, ripercuotendosi negativamente anche sulla qualità del sonno .

I ronzii alle orecchie possono essere descritti come un:

Diagnosi

Come si Diagnosticano i Ronzii alle Orecchie?

La domanda più ricorrente che si pongono i pazienti affetti da ronzio alle orecchie è la seguente: "Come può un medico diagnosticare il disturbo se il ronzio è percepito solo da me?".

Nonostante siano disponibili numerosi test diagnostici volti ad accertare l'acufene, il più delle volte risulta complicato risalire alla causa scatenante. Ad ogni modo, le strategie diagnostiche più utilizzate a tale scopo sono:

Esame audiometrico: utile per designare una possibile causa scatenante l'acufene (non sempre individuabile).

Test di movimento: il medico esamina i movimenti oculari, mandibolari, del collo e degli arti del paziente. Se durante questi movimenti il ronzio alle orecchie peggiora o diminuisce, lo specialista può orientare la diagnosi verso una causa piuttosto di un'altra.

Test di imaging (TC o RMN): potrebbe essere necessario sottoporre il paziente a test di imaging per accertare o smentire un sospetto di patologia grave (es. tumore).

Sfortunatamente, in molti casi risulta estremamente difficile risalire con precisione alla causa che si cela dietro i ronzii alle orecchie: per questo motivo, molti farmaci vengono somministrati esclusivamente per alleviare i sintomi, senza tuttavia interagire direttamente sul fattore causale.