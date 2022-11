Che cos'è il Romosozumab? Il romosozumab è un principio attivo utilizzato per prevenire il rischio di fratture ossee, in particolare dovute ad osteoporosi. Shutterstock Da somministrarsi attraverso un'iniezione sottocutanea, il romosozumab può essere dispensato solo dietro presentazione di ricetta medica ripetibile di tipo limitativo (RRL - farmaci vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti, quali: internista, ortopedico, reumatologo, fisiatra, geriatra, endocrinologo, ginecologo, nefrologo). Al momento, in Italia il romosozumab è commercializzato all'interno di una sola specialità medicinale avente nome commerciale Evenity®. Recentemente, il medicinale in questione è stato classificato in fascia A ai fini della rimborsabilità; per tale ragione, il suo costo può essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

A cosa serve Quando si usa il Romosozumab e quali sono le sue indicazioni terapeutiche? Il romosozumab è un principio attivo - e, più precisamente, un anticorpo monoclonale - impiegato per incrementare la resistenza delle ossa e per ridurre, al contempo, il rischio di fratture e rottura delle stesse. Più nel dettaglio, il principio attivo è indicato per il trattamento dell'osteoporosi severa nelle donne in post-menopausa che si trovano ad essere esposte ad un elevato rischio di fratture ossee.

Interazioni Interazioni farmacologiche fra il Romosozumab e altri farmaci o prodotti Al momento non sono note interazioni del romosozumab con altri farmaci. Tuttavia, prima di iniziare la terapia con il principio attivo, il medico deve comunque essere informato se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si potrebbero assumere farmaci o prodotti di qualsiasi tipo, inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, i prodotti omeopatici, ecc.

Effetti collaterali Quali effetti indesiderati possono manifestarsi con l'assunzione del Romosozumab? Il romosozumab, così come qualsiasi altro principio attivo, può causare diversi effetti indesiderati, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco, manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandone affatto. Di seguito saranno riportati alcuni degli effetti indesiderati che potrebbero manifestarsi con l'utilizzo dei diversi medicinali a base di romosozumab. Per informazioni più specifiche, leggere il foglietto illustrativo del medicinale. Effetti indesiderati gravi Il medico deve essere immediatamente allertato nel caso in cui si manifestino sintomi di infarto o ictus, sintomi di bassi livelli di calcio nel sangue e/o sintomi di gravi reazioni allergiche. Tali sintomi sono stati descritti più nel dettaglio nel capitolo "Avvertenze e precauzioni" . Effetti indesiderati molto comuni e comuni Dolore articolare;

Raffreddore;

Mal di testa;

Sinusite;

Infiammazione e/o eruzioni cutanee;

Spasmi muscolari;

Dolori al collo;

Arrossamento e/o dolore in corrispondenza del sito d'iniezione. Effetti indesiderati non comuni Cataratta;

Orticaria.

Sovradosaggio da Romosozumab Nel caso in cui ci si inietti una dose eccessiva di romosozumab, è necessario contattare immediatamente il medico. Poiché non esiste un antidoto specifico, in caso di sovradosaggio è necessario tenere monitorata la paziente ed eventualmente somministrare un trattamento adeguato.

Meccanismo d'azione Come agisce il Romosozumab? Il romosozumab è un anticorpo monoclonale umanizzato capace di legarsi alla sclerostina (una proteina espressa principalmente sugli osteociti - le cellule delle ossa - e che genera effetti anti-anabolizzanti sulla formazione ossea, quindi che ne determina una diminuzione), inibendola. Tale inibizione comporta un aumento della produzione di matrice ossea da parte degli osteoblasti, un aumento della formazione ossea per l'attivazione delle cellule del rivestimento osseo e il reclutamento di cellule osteoprogenitrici o preosteoblasti. Allo stesso tempo, il romosozumab è in grado di alterare l'espressione dei mediatori degli osteoclasti, determinando in questo modo una riduzione del riassorbimento osseo. In altri termini, il romosozumab è capace di agire su due fronti distinti: da un lato favorisce l'aumento della formazione ossea e dall'altro riduce il riassorbimento osseo, rallentando la perdita di osso esistente. Così facendo, il principio attivo determina miglioramenti nella struttura e nelle resistenza delle ossa, contribuendo a ridurre in maniera significativa il rischio di fratture. Per via del suo duplice meccanismo d'azione, si dice che con il romosozumab è possibile effettuare una terapia osteo-regolatrice.

Dosaggio e modo d'uso Come si somministra il Romosozumab? Come accennato, il romosozumab è disponibile in forma di soluzione iniettabile per via sottocutanea, sia all'interno di penne preriempite che all'interno di siringhe preriempite pronte all'uso. Fermo restando che la posologia del medicinale verrà stabilita dal medico, di seguito verranno comunque riportate - a scopo puramente illustrativo - le dosi solitamente impiegate in terapia. La dose raccomandata è di 210 mg di principio attivo che devono essere somministrati una volta al mese per un periodo di 12 mesi. L'iniezione sottocutanea può essere praticata in autonomia dalla paziente nell'area dell'addome, oppure nell'area della coscia. Se l'iniezione viene praticata da un'altra persona, è possibile effettuarla anche a livello della zona esterna della parte superiore del braccio. L'iniezione NON deve essere effettuata nelle zone in cui la pelle è sensibile, arrossata, con lividi o dura . Ad ogni modo, per maggiori dettagli sul corretto modo d'uso di penne e siringhe preriempite, seguire le indicazioni del medico e leggere con attenzione le istruzioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale a base di romosozumab.

Uso in gravidanza e allattamento Il Romosozumab può essere utilizzato durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? Il romosozumab è espressamente indicato per l'uso nelle donne in post-menopausa, pertanto, esso NON deve essere utilizzato nelle donne in età fertile, nelle donne in gravidanza e nemmeno nelle madri che allattano al seno.