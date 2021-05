Rivastigmina: Cos'è e Quando si Usa? Come si Assume?

Tale medicinali, per poter essere acquistati, necessitano di presentazione di apposita ricetta medica ripetibile limitativa (o RRL - farmaci vendibili al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti). La maggior parte di tali farmaci è classificata in fascia A ; pertanto, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente, a seconda dei casi (può essere necessario corrispondere un ticket). Alcuni medicinali a base di rivastigmina, tuttavia, non essendo classificati in fascia A sono a carico del cittadino.

La rivastigmina è disponibile in svariati medicinali formulati come capsule rigide, soluzioni per uso orale, compresse orodispersibili, oppure come cerotti transdermici.

Inoltre, la rivastigmina non deve essere assunta contemporaneamente alla metoclopramide , poiché possono manifestarsi disturbi come tremori delle mani e rigidità degli arti; mentre va usata cautela nell'uso contemporaneo con farmaci beta-bloccanti in quanto può manifestarsi rallentamento del battito cardiaco che porta a svenimento o perdita di coscienza .

Di seguito saranno riportati solamente alcuni degli effetti collaterali che potrebbero manifestarsi nel corso del trattamento con rivastigmina. Per informazioni più specifiche, leggere il foglietto illustrativo del medicinale che si deve assumere. Difatti, gli effetti indesiderati potrebbero variare in funzione del medicinale preso in considerazione, quindi anche in funzione della via di somministrazione utilizzata.

La rivastigmina, così come qualsiasi altro principio attivo, può causare diversi effetti indesiderati, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco, manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandone affatto.

Dosaggio e Modo d'uso

Come si Somministra la Rivastigmina e in Quali Dosi?

Come accennato, la rivastigmina è disponibile in forma di capsule rigide, soluzione orale e compresse orodispersibili, così come in forma di cerotti transdermici. Sarà il medico a stabilire, caso per caso, quale forma farmaceutica prescrivere al proprio paziente e, in caso di formulazioni per uso orale, il dosaggio di rivastigmina che ciascun paziente dovrà assumere.

Per il corretto modo d'uso del cerotto transdermico e dei medicinali per uso orale a base di rivastigmina, far riferimento a quanto riportato sul foglietto illustrativo del medicinale a base di rivastigmina prescritto dal medico ed attenersi scrupolosamente alle indicazioni da esso fornite.