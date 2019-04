In quanto tale, per poter espletare la sua azione terapeutica, il rivaroxaban deve essere assunto per bocca. Non a caso, i medicinali che lo contengono sono in forma di compresse rivestite per uso orale.

In Italia, il rivaroxaban è disponibile in un'unica specialità medicinale di nome Xarelto® di cui esistono differenti varianti. Le varianti contenenti quantità di principio attivo più elevate (10, 15 e 20 mg), per poter essere dispensate, necessitano di ricetta medica ripetibile limitativa (vendibile al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti). Tuttavia, dal momento che sono classificate come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

La variante contenente una quantità inferiore di principio attivo invece (2,5 mg), può essere dispensata mediante presentazione di semplice ricetta medica ripetibile; in questo caso, però, il costo non può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale, poiché tale variante è classificata come farmaco di fascia C, il cui costo è, pertanto, a carico del paziente.

Esempi di Specialità Medicinali contenenti Rivaroxaban