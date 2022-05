Generalità

Che cos'è il Rivaroxaban e caratteristiche generali

Il rivaroxaban è un principio attivo ad azione anticoagulante. Nel dettaglio, si tratta di un composto di natura sintetica appartenente al gruppo dei Nuovi Anticoagulanti Orali (NAO).

Shutterstock Rivaroxaban - Struttura Chimica

In quanto tale, per poter espletare la sua azione terapeutica, il rivaroxaban deve essere assunto per bocca. Non a caso, i medicinali che lo contengono sono in forma di compresse rivestite per uso orale.

I medicinali a base di rivaroxaban sono disponibili in differenti varianti. Per poter essere dispensati, tali medicinali necessitano di ricetta medica ripetibile limitativa (vendibile al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti). Tuttavia, dal momento che sono classificate come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

Esempi di Medicinali contenenti Rivaroxaban