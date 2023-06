Ritenzione Idrica: quanti liquidi bere per combatterla?

La raccomandazione universale: due litri di acqua al giorno sono un toccasana per l'organismo e combattere la ritenzione idrica . Sono abbastanza o occorre sapere quale quantità di liquidi è bene introdurre per ottenere la massima efficacia? Un corretto stile di vita, un regime alimentare equilibrato, riduzione di sodio e drenanti naturali, aiutano in tal senso.

La ritenzione idrica, invece, è un accumulo di liquidi che non sono stati assorbiti dall'organismo. Tra le due si può parlare tuttavia di un rapporto di connessione. Fondamentale, in entrambi i casi, è osservare un corretto stile di vita, che comprende la giusta idratazione, una alimentazione bilanciata e sana, ed esercizio fisico.

Si parla di ritenzione idrica quando l'organismo tende a trattenere ed accumulare i liquidi negli spazi interstiziali , ovvero gli spazi fra le cellule . Un disturbo che colpisce soprattutto le donne, nelle areee del corpo maggiormente interessate dall'accumulo di tessuto adiposo , come ad esempio: glutei , cosce, e addome. La ritenzione idrica non è la medesima manifestazione della cellulite , esse differiscono in quanto la cellulite è un deposito di adipe localizzato che provoca un effetto estetico disomogeneo , in particolare su cosce e glutei.

Quanti liquidi sono necessari?

Il nostro corpo è costituito per il 75-80% di acqua che ha notevoli e fondamentali funzioni per il benessere dell'organismo. Ad esempio, l'acqua è in grado di regolare la temperatura corporea, eliminare le scorie metaboliche, trasportare i nutrienti, eliminare le tossine e i batteri. La domanda più comune, a questo punto è: quanta acqua bisogna bere per rimanere in salute e contrastare la ritenzione idrica?

La risposta, tuttavia, non è universale, ma varia da soggetto a soggetto. A determinare la quantità di liquidi necessaria sono diversi fattori, come ad esempio: peso corporeo, stile di vita (vita sedentaria, movimento, attività fisica), patologie presenti.

In generale, gli specialisti consigliano di non bere mai meno di un litro e mezzo di acqua al giorno, e di prediligere un'acqua leggera, con una ridotta quantità di sodio e un basso residuo fisso