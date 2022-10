Introduzione Ci sono persone che fanno fatica ad addormentarsi e si agitano a lungo nel letto prima di riuscire a prendere sonno e individui che, invece, riescono ad addormentarsi abbastanza facilmente, ma poi si svegliano nel cuore della notte, attorno alle 3, sentendosi di conseguenza stanchi e poco concentrati di giorno. Alla base di questa problematica possono esserci diversi fattori, spesso risolvibili.

Da che cosa dipendono i risvegli nel cuore della notte In realtà, i risvegli notturni rappresentano un'eventualità abbastanza frequente. Nella maggior parte dei casi, però, si tratta di micro risvegli, a orari casuali e spesso sempre diversi, di cui la persona quasi non si rende nemmeno conto. Diverso il caso, invece, quando ci si risveglia sempre alla stessa ora, nel cuore della notte, attorno alle 3, e poi si fatica a riprendere sonno. Ecco da cosa potrebbero dipendere questi eventi.

Consumo eccessivo di alcolici Gli alcolici sono falsi nemici del sonno: infatti, se presi prima di andare a letto potrebbero sì aiutare a rilassarsi, ma solo inizialmente. Questo perché hanno un'influenza diretta sul sonno, per cui possono causare risvegli nel cuore della notte. La conferma arriva anche da una revisione pubblicata sulla rivista ​Alcoholism: Clinical and Experimental Research​, da cui è emerso che dosi elevate di alcol possono interrompere e ridurre il sonno REM e disturbare il sonno a onde lente. Non è solo la quantità di alcolici a fare la differenza, ma anche l'orario di consumo: sembra che bere alcolici nelle quattro ore prima di coricarsi aumenti le probabilità di avere un sonno frammentato.​

Un orario anticipato di messa a letto Nel corso della notte si attraversano varie fasi del sonno, che si ripetono più volte. Nei primi due stadi, la persona entra ed esce dallo stato di sonno e si può svegliare facilmente: il sonno, infatti, è molto leggero e gli occhi si muovono molto lentamente. La terza fase, invece, è quella del sonno profondo, durante la quale è più difficile svegliarsi. L'ultima fase è quella del sonno REM, più leggero, il momento in cui si sogna. Gran parte del debito di sonno (ciò che aiuta a mantenersi addormentati) viene colmata nel primo terzo della notte quando si è in un sonno profondo non REM. Con l'avanzare della notte, i periodi di sonno REM aumentano di lunghezza mentre il sonno profondo diminuisce. Specie se si va a dormire presto, dunque, si potrebbe arrivare alle 3 del mattino con poco debito di sonno e ci si potrebbe risvegliare più facilmente.

Cattive abitudini In alcuni casi, il risveglio alle 3 di notte costituisce semplicemente una cattiva abitudine. Occorre sapere, infatti, che gli esseri umani sono creature abitudinarie: una volta che hanno appreso un determinato comportamento, dunque, possono far fatica a modificarlo e interromperlo. Questo naturalmente riguarda anche il sonno: se per un qualsiasi motivo per qualche notte ci si è svegliati alle 3 (magari per il pianto del proprio figlio o per motivi lavorativi), il corpo e la mente potrebbe essersi abituati a questo ritmo e continuare a mantenerlo anche quando il motivo originario è scomparso. Altre cause Altre possibili cause dei risvegli nel cuore della notte sono: disturbi del ritmo sonno-veglia;

disturbo da incubi;

traumi;

stress;

invecchiamento;

insonnia;

sindrome delle gambe senza riposo.