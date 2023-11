Con un po' di attenzione, si potrebbe risparmiare sui regali di Natale durante i periodi di sconti, come ad esempio il Black Friday. Noi di Mypersonaltrainer abbiamo pensato di stilare una lista di 10 acquisti da fare per approfittare degli sconti anticipati del Black Friday per la wish list natalizia .

Ecco la nostra Wish list Natalizia dei 10 prodotti da acquistare approfittando delle offerte anticipate del Black Friday e risparmiare sui regali di Natale per i vostri amici, familiari e animali domestici.

10 cose da comprare al Black Friday per risparmiare sui regali di Natale

1. ISE Cyclette Orizzontale Magnetico

La bicicletta da spinning ISE è costruita con acciaio inossidabile di alta qualità per garantire una lunga durata. È dotata di ruote integrate che facilitano il trasporto. Il display LCD multifunzione mostra informazioni importanti come tempo, distanza, calorie bruciate e frequenza cardiaca grazie al sensore integrato nel manubrio. È importante notare che il display non è un dispositivo medico per la frequenza cardiaca.

La bicicletta offre 8 livelli regolabili di resistenza magnetica e una massa inerziale di 8 kg, consentendo di lavorare specificamente sui muscoli degli arti inferiori. Questo contribuisce a migliorare il sistema cardiorespiratorio e favorisce la circolazione sanguigna. La posizione di allenamento offre un comfort impareggiabile grazie al design ellittico della ISE.

2. Elastici Fitness

Le bande elastiche fitness sono utili per esercitare tutto il corpo, compresi petto, schiena, spalle, braccia, glutei e gambe e sono ideali anche per correggere posture sbagliate, come alzare le spalle o avere la testa inclinata.

Realizzate in cotone e nylon con fili di lattice incorporati, le fasce elastiche sono comode, durevoli, morbide al tatto, assorbono il sudore e traspirano. Offrono una buona elasticità, garantendo resistenza e risolvendo preoccupazioni sulla rottura.

La resistance band ha 9 anelli, è lunga 115 cm e larga 4 cm, con numeri chiari per facilitare il posizionamento durante l'esercizio, assicurando stabilità grazie alla presa salda delle mani e agli anelli per i piedi.

3. TESMED Trio 6.5 elettrostimolatore

L'elettrostimolatore muscolare Esmed Trio 6.5 offre una gamma completa di funzionalità per il benessere, con 36 programmi e 40 livelli di intensità. Tra i 12 programmi di allenamento muscolare generale, si includono specifici per addominali, pettorali, braccia, fianchi, glutei, cellulite, adduttori, dentati, quadricipiti, prevenzione smagliature, sportivi e defaticante.

Inoltre, ci sono 12 programmi dedicati al sollievo di dolori specifici e ulteriori 12 programmi di massaggio. L'elettrostimolatore è alimentato da una batteria ricaricabile tramite cavo USB e include 4 elettrodi pre-gellati, eliminando la necessità di applicare gel. Il pacchetto è completato da un manuale d'uso multilingue.

4. Oral-B Idropulsore con Spazzolino Elettrico

L'idropulsore Oral-B proposto offre una pulizia profonda tra i denti e sotto il bordo gengivale. Dispone di 5 modalità di pressione dell'acqua per un'esperienza di pulizia personalizzata e permette di scegliere tra 4 getti d'acqua per una pulizia su misura. Grazie al controllo della pressione di spazzolamento, offre una sensazione di pulizia professionale quotidiana con spazzolamento delicato. Utilizzando l'esclusiva tecnologia di pulizia 3D di Oral-B, che oscilla, ruota e pulsa, l'irrigatore è progettato per rimuovere fino al 100% in più di placca, promuovendo gengive più sane rispetto a uno spazzolino manuale.

5. Ariete Airy Fryer Dual

La friggitrice ad aria Ariete consente di friggere con un solo cucchiaio d'olio, preservando la croccantezza tipica della frittura. Grazie all'aria ad alta temperatura che circola internamente, cuoce in modo veloce e senza grassi, evitando la diffusione di fumo e odori.

Con funzioni multifunzione come Dual Zone, Dual Cook e Sincronizza, è possibile cuocere doppie quantità, due pietanze diverse contemporaneamente o due pietanze diverse pronte allo stesso momento. La friggitrice può gestire fino a 3,4 kg di fritto contemporaneamente. Inoltre, offre la possibilità di impostare temperatura e timer per ciascun cestello, consentendo la preparazione simultanea di due pietanze diverse secondo le preferenze individuali.

6. Braun Series 6 Rasoio Elettrico

Il rasoio elettrico Braun offre una rasatura profonda e confortevole sulla pelle grazie alla testina SensoFlex e alla lamina SensoFoil, progettate per ridurre al minimo la pressione cutanea. La tecnologia AutoSense si adatta alla densità della barba, rendendo il rasoio efficiente anche su barbe difficili, catturando e tagliando più peli ad ogni passata.

7. Blackview Smartwatch Donna

Il nuovo smartwatch Blackview 2023 offre un touch screen ad alta definizione. Dotato di chiamata Bluetooth e assistente vocale, il dispositivo consente di ricevere e effettuare chiamate direttamente dall'orologio, notificando anche messaggi come WhatsApp e Facebook in tempo reale.

Con oltre 100 modalità sportive, l'orologio intelligente supporta vari tipi di allenamento e offre monitoraggio GPS per tracciare percorsi e dati di allenamento. Il monitoraggio completo della salute include la frequenza cardiaca dinamica in tempo reale e un'analisi dettagliata del sonno.

8. BVAGSS Soft Cuscini Letti

Il letto per animali domestici è realizzato in morbido peluche lungo, in grado di offrire comfort, calore e un ottimo rapporto qualità-prezzo. La sua struttura circolare di tipo surround fornisce un ambiente di riposo confortevole per gli animali domestici. Questo letto garantisce un comfort ottimale per il vostro animale domestico. Inoltre, il materiale è non tossico e innocuo, rispettoso dell'ambiente.

9. Purina Felix Le Ghiottonerie

Il cibo per gatti Felix Le Ghiottonerie è una gamma di ricette per soddisfare al 100% il fabbisogno giornaliero del vostro gatto

Le ricette di questo cibo umido sono una fonte di acidi grassi Omega 6 e di vitamine per aiutare il gatto a rimanere pieno di energia. Si tratta di teneri bocconcini in gelatina preparati con ingredienti di qualità. Ogni confezione contiene 80 buste da 85 g di Felix Ghiottonerie

10. Lekespring Zaino per Cani e Gatti

Lo zaino per gatti è progettato per la comodità e la sicurezza degli animali domestici. Espandibile e pieghevole, consente al vostro animale di muoversi comodamente e ridurre l'ansia. Le dimensioni di 32 x 28,4 x 42 cm si adattano alla maggior parte degli animali di piccole e medie dimensioni fino a 8 kg. Con massima circolazione dell'aria, ingressi multipli e un tappetino morbido espandibile, offre comfort durante il viaggio.

Robusto e sicuro, dispone di una struttura stabile, barra resistente sulla parte superiore e un cuscinetto solido per il fondo. Dotato di guinzaglio di sicurezza per prevenire fughe. Realizzato con tessuto Oxford 300D idrorepellente, offre durabilità. Le tasche laterali e la tendina avvolgibile aggiungono praticità.