Rischi di non lavare la lavatrice

Anche se il bucato risulta pulito e profumato, la lavatrice potrebbe celare particolari insidie se non lavata accuratamente. Non è difficile pensare a quanto sia comune che batteri e germi proliferino quotidianamente all'interno del cestello: biancheria, asciugamani e persino scarpe lasciano residui in macchina che, se non igienizzata a dovere, potrebbe provocare rischi per la salute, in quanto i microbi potrebbero essere tasferiti sulla pelle .

Lavatrice sporca: quali batteri sono presenti?



La lavatrice è un ambiente umido, il che significa che è una sorta di habitat ideale per la proliferazione dei microbi. Gli agenti patogeni più persistenti sono virus come il norovirus e l'adenovirus, ma anche batteri come la salmonella. Il detersivo, al contrario di ciò che si possa pensare, non è sempre in grado di debellare questi germi che, ad esempio, sopravvivono quasi sempre ai lavaggi in acqua fredda.

Uno studio ha dimostrato come il lavaggio con il solo detergente era inefficace per eliminare virus enterici come adenovirus, rotavirus ed epatite A. Inoltre, i ricercatori evidenziarono quanto fosse enorme il volume di virus trovati nella biancheria intima. Ad esempio,i germi presenti nelle feci possono prosperare nella lavatrice e contaminare i vestiti puliti, compreso il prossimo carico di bucato.