Rimegepant: a cosa serve, effetti collaterali, controindicazioni

Che cos'è il Rimegepant? Il rimegepant è un principio attivo appartenente al gruppo degli antagonisti del peptide correlato al gene della calcitonina (CGRP) somministrabile per via orale e utilizzato nell'ambito del trattamento dell'emicrania. Il rimegepant, pertanto, appartiene al cosiddetto gruppo dei farmaci gepanti. Approfondimento: cosa sono i Gepanti? I gepanti sono un gruppo di farmaci per il trattamento e la profilassi dell'emicrania che hanno fatto la loro comparsa in tempi relativamente recenti. Il loro target è costituito proprio dal peptide correlato al gene della calcitonina (CGRP): alcuni di essi si legano al peptide vero e proprio, mentre altri si legano al suo recettore. Ad ogni modo, in entrambi i casi si assiste ad un'antagonizzazione dell'attività di CGRP che si traduce nell'effetto terapeutico anti-emicranico di cui questo gruppo di farmaci è dotato. In Italia, il rimegepant è disponibile all'interno di un'unica specialità medicinale avente nome commerciale Vydura®. Per la sua dispensazione, è necessario presentare ricetta medica ripetibile di tipo limitativo (RRL - farmaci vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti). Il costo del farmaco non è ancora stato negoziato ai fini della rimborsabilità da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), per questo motivo, ogni Regione deciderà a quale prezzo garantire il farmaco ai propri assistiti. Lo sapevi che… A marzo 2023, negli Stati Uniti, la Food and Drug Administration (FDA) ha approvato l'utilizzo di un nuovo farmaco gepante: il zavegepant. Naturalmente, anch'esso esercita un'azione antagonista nei confronti del peptide correlato al gene della calcitonina analogamente agli altri farmaci appartenenti al gruppo in questione; l'innovazione, però, risiede nella via di somministrazione. Il farmaco, infatti, è formulato come spray nasale con indicazioni per il trattamento acuto dell'emicrania, con o senza aura. La formulazione in spray nasale consentirebbe un più rapido sollievo dal dolore. Shutterstock Rimegepant - Struttura chimica

A cosa serve? Rimegepant indicazioni terapeutiche: quando si usa? L'utilizzo del rimegepant è indicato nei pazienti adulti : Per il trattamento dell'emicrania in corso ;

; Per la profilassi degli attacchi di emicrania.

Avvertenze e precauzioni Cosa è bene sapere prima di iniziare un trattamento con Rimegepant Prima di iniziare ad utilizzare il rimegepant , il medico deve essere informato delle condizioni di salute generali del proprio paziente. In particolare, è molto importante informare questa figura sanitaria se: Si hanno gravi problemi epatici;

Si soffre di una riduzione della funzionalità renale;

Si è sottoposti a dialisi. Durante il trattamento con il rimegepant , invece, il medico va subito informato e la somministrazione interrotta se si manifesta un qualsiasi sintomo di reazione allergica, come ad esempio, difficoltà respiratorie o eruzioni cutanee gravi. È opportuno precisare che tali sintomi possono manifestarsi anche a distanza di alcuni giorni dall'assunzione del principio attivo. NOTA BENE L'uso del rimegepant non è raccomandato nei bambini e negli adolescenti con meno di 18 anni di età, poiché il suo impiego non è stato studiato in questa fascia di età.

Interazioni Interazioni farmacologiche fra il Rimegepant e altri farmaci A causa delle possibili interazioni, prima di iniziare la terapia con rimegepant, è necessario informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti, o si potrebbero assumere, farmaci o prodotti di qualsiasi tipo, inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, gli integratori alimentari, i prodotti omeopatici, ecc. Di seguito sono riportati alcuni esempi di farmaci il cui uso va evitato in caso di assunzione del rimegepant: Rifampicina (farmaco usato contro la tubercolosi);

Antibiotici e antifungini come la claritromicina e l'itraconazolo;

Bosentan (impiegato nel trattamento dell'ipertensione);

Fenobarbital (un barbiturico usato nel trattamento dell'epilessia);

Modafinil (farmaco usato per la cura della narcolessia);

Farmaci e prodotti a base di iperico (erba di San Giovanni). Inoltre, è importante sapere che il rimegepant non deve essere assunto più di una volta ogni 48 ore con : Fluconazolo;

Eritromicina;

Diltiazem;

Verapamil;

Chinidina;

Ciclosporina. Ad ogni modo, per qualsiasi dubbio, si rinnova l'invito al consulto con il medico.

Effetti indesiderati Rimegepant effetti collaterali: quali sono? Il rimegepant, così come qualsiasi altro principio attivo, può causare effetti indesiderati, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione dei farmaci, manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandone affatto. L' effetto collaterale comune osservato in diversi pazienti è rappresentato dalla nausea. Da non dimenticare, inoltre, la possibilità di insorgenza di reazioni allergiche in individui sensibili. Tali reazioni possono manifestarsi con diversi sintomi, come ad esempio, eruzioni cutanee o gravi problemi respiratori. Qualora simili sintomi dovessero manifestarsi, è necessario interrompere immediatamente l'assunzione di rimegepant e contattare subito il medico. Fortunatamente, le reazioni allergiche sono effetti non comuni , benché comunque possibili.

Sovradosaggio da Rimegepant In caso di sovradosaggio da rimegepant è necessario informare immediatamente il medico o recarsi nell'ospedale più vicino avendo cura di portare con sé la confezione del medicinale assunto. Non esistono antidoti specifici, pertanto, l'eventuale trattamento sarà di supporto e potrà comprendere il monitoraggio dei parametri vitali e l'osservazione dello stato clinico del paziente.

Come agisce? Rimegepant meccanismo d'azione: come funziona? Il rimegepant espleta la sua azione terapeutica legandosi in maniera altamente affine al recettore umano del peptide correlato al gene della calcitonina (CGRP), esercitando un'azione antagonista nei confronti dello stesso. Grazie a quest'azione, il rimegepant è in grado di inibire la cascata di segnali che porta allo sviluppo dell'attacco emicranico. Benché l'esatto meccanismo attraverso il quale viene esercitata l'azione terapeutica non sia del tutto noto, alti livelli di CGRP sono stati associati ad attacchi di emicrania.

Modo d'uso e posologia Come si assume il Rimegepant? Il rimegepant è disponibile in forma di liofilizzato orale da assumersi per bocca. Ciascun liofilizzato orale contiene 75 mg di principio attivo ed è contenuto all'interno di un blister. Per estrarre il liofilizzato orale da quest'ultimo è necessario rimuovere la pellicola protettiva (non spingerlo attraverso di essa), estrarre il liofilizzato, quindi metterlo sopra o sotto la lingua per farlo dissolvere in bocca. Ad ogni modo, per il corretto modo d'uso del farmaco, si raccomanda l'attenta lettura del foglietto illustrativo del medicinale. Per assumere il liofilizzato orale contenente rimegepant non sono necessari acqua o altre bevande. Il farmaco può essere assunto con o senza cibo. Generalmente, per il trattamento acuto dell'emicrania, la dose abituale è di un liofilizzato orale da assumere al bisogno, non più di una volta al girono. Per la profilassi dell'emicrania, invece, la dose solitamente impiegata è di un liofilizzato orale a giorni alterni. NON assumere più di un liofilizzato orale (contenente 75 mg di rimegepant) al giorno. Ad ogni modo, quanto riportato ha solo un fine informativo , attenersi sempre alle indicazioni del medico.

Uso in gravidanza e allattamento Il Rimegepant può essere usato durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? Poiché gli effetti del rimegepant sulle donne in gravidanza non sono noti, è preferibile evitare l'utilizzo del farmaco in questa categoria di pazienti. Le donne che allattano al seno, invece, dovranno discutere con il medico della possibilità di utilizzare o meno il rimegepant durante l'allattamento.