Rimedio erboristico contro la stipsi e le disfunzioni intestinali

I batteri che popolano l'intestino crescono in zone ben precise lungo il tratto intestinale e non sono mescolati gli uni agli altri: proprio per questo motivo non sarebbe del tutto corretto assumere un prodotto erboristico con un mix di enterobatteri, bifidobatteri, lieviti, lattobacilli e streptococchi. Una formulazione di questo tipo sarebbe corretta solamente nel caso in cui la flora batterica intestinale avesse bisogno di essere leggermente migliorata, ma non certo ristabilita, come nel caso della stipsi.