Rimedi Naturali per Stipsi e Dispepsia

Un prodotto formulato con queste droghe unisce ad un effetto lassativo irritante e stimolante (senna), utile per contrastare la stipsi, un'azione eupeptico-digestiva resa dalle altre piante.

Il trattamento naturale non dovrebbe protrarsi per più di tre-quattro giorni. Se il problema persiste nel tempo, anche dopo il trattamento, sarebbe opportuno consultare il medico. Tuttavia, è opportuno precisare che il medico dovrebbe essere contattato per chiederne il consiglio anche prima di ricorrere all'uso di rimedi naturali contro stipsi e dispepsia, allo scopo di invdividuare eventuali controindicazioni all'uso di simili prodotti.

Questo prodotto, seppur rimedio naturale, non dev'essere assunto in gravidanza e in allattamento; inoltre, chi assume farmaci dovrebbe evitare l'uso concomitante di droghe drastiche ad effetto lassativo, perché alterano la fisiologia dell'intestino ostacolando l'assorbimento del farmaco.

Nella somministrazione di questo prodotto naturale, sarebbe buona regola bere molta acqua, almeno due bicchieri, per aiutare le droghe a svolgere il loro effetto.

Aggiornamento: Nuovo Regolamento Europeo del 18 Marzo 2021

In data 8 aprile 2021 è entrato in vigore il divieto di commercializzare alimenti e integratori alimentari contenenti idrossiantraceni e loro derivati, una famiglia di molecole contenuta in diverse piante, come aloe, cassia, rabarbaro e senna.

Più nel dettaglio, il nuovo Regolamento Europeo del 18 marzo 2021 - entrato in vigore, per l'appunto, l'8 aprile 2021 - modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie botaniche contenenti derivati dell'idrossiantracene.

Il testo completo è consultabile cliccando qui. Tuttavia, possiamo riassumere i punti principali nel seguente modo: