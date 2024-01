Introduzione

I rimedi naturali per le occhiaie disponibili oggigiorno sono veramente molti e sempre più richiesti dai consumatori.

Difatti, indipendentemente dalle cause che le hanno originate, le occhiaie costituiscono per molti un vero e proprio inestetismo da combattere, in quanto ritengono che conferiscano al volto un aspetto spento, stanco e, talvolta, vecchio.

Per tale ragione, il vasto mondo dei cosmetici - inclusi quelli antiage - si è orientato sempre più nella creazione di formulazioni specifiche anti-occhiaie contenenti ingredienti di origine naturale di diverso tipo.

Nel corso di questo articolo vedremo, quindi, quali sono le principali fonti naturali da cui si ottengono sostanze che possono rivelarsi rimedi utili per attenuare le occhiaie e che possono essere incorporate nella formulazione di cosmetici specifici per l'area del contorno occhi.

Breve ripasso: cosa sono le occhiaie e quali sono le principali cause Le occhiaie sono aree di colore scuro che si localizzano nella zona sottostante la palpebra inferiore. I fattori che ne possono determinare la comparsa possono essere molteplici; fra queste ricordiamo il poco riposo, lo stress, la fragilità capillare, l'alterazione della pigmentazione cutanea (con accumulo di melanina), una cattiva alimentazione, ecc. Gli ingredienti di origine naturale impiegati per contrastare questa condizione, pertanto, mirano a favorire il riprisitno della normalità in quest'area cutanea. Tuttavia, in alcuni casi, le occhiaie possono rappresentare il segno di una qualche condizione medica; in questo caso, è opportuno che questa venga individuata e trattata. Per saperne di più, leggi anche: Occhiaie Nere: come vengono e cosa fare per eliminarle.